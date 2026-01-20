„Držimo stvari pod kontrolom. Neće biti nikakvih nemira sve dok budemo na prvim linijama i dok budemo mogli da zadržimo ljude da ne dolaze sa mašinama“, rekao je Terzić.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Botunjani su se danas okupili u neposrednoj blizini gradilišta planiranog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, iskazujući nezadovoljstvo zbog kako kažu, ignorisanja njihovih zahtjeva. Jedan od organizatora protesta, Bojan Terzić, istakao je da mještani sada usmjeravaju pritisak direktno na izvođača radova, nakon što prethodne blokade u Podgorici nisu dale željene rezultate.

„Protest u Podgorici nije dotakao donosioce odluka. Nije ih urazumio da sjednu za pregovarački sto, pa smo odlučili da smanjimo tenzije u Podgorici i da dođemo bliže parceli kako bismo sav pritisak usmjerili prema gospodinu koji trenutno izvodi radove, te direktoru Vodovoda, gradonačelniku i predsjedniku države, kome izgleda bitnije šta se dešava na onom ledenom ostrvu nego u Botunu i Zeti“, kazao je Terzić.

On je optužio predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića da je mještanima obećao podršku i pomoć, te da im je na sastanku rekao da su u pravu, ali da nije reagovao kada je trebalo.

“Spajića ovo izgleda ne dotiče, gdje je gradonačelnik”, kazao je Terzić.

On je podsjetio da je rušenje stadiona u Donjoj Gorici, kako tvrdi, pokazna vježba za Botun.

Dodao je da službe „rade svoj posao“ zastrašujući ljude, pišući kazne i vršeći pritisak na radnim mjestima.

„Držimo stvari pod kontrolom. Neće biti nikakvih nemira sve dok budemo na prvim linijama i dok budemo mogli da zadržimo ljude da ne dolaze sa mašinama“, rekao je Terzić.

Uprava policije rasporedila je pripadnike na području Botuna kako bi pratila situaciju.

Mještani su kazali da ne pamte toliki broj policije na nekom gradilištu.

“Skretali smo pažnju institucijama, sada smo došli da skrenemo pažnju izvođaču radova i svim podizvođačima, uključujući i ovoga koji danas radi tu da su nepoželjni na ovom projektu. Ako neko želi da legalizuje silovanje u Crnoj Gori na ovaj način što se obezbjeđuju ovako radovi protiv volje, ne samo jedne mjesne zajednice, nego čitave opštine Zeta, smatram da to nije nigdje zapaženo u demokratskim zemljama, niti je to praksa evropske zajednice”, kazao je mještanin Slavko Vukčević.

Na pitanje kako komentariše to što je gradonačelnik Saša Mujović obećao sanaciju bazena crvenog mulja kada počnu radovi.

“Evo vidimo kako je počela. Sanacija bazena crvenog mulja nije briga gradonačelnika Podgorice, niti nijednog predsjednika lokalne zajednice, to je briga Vlade, ne samo ove, nego mnogo ranijih vlada koje nisu ispoštovale. Nisu ispoštovale iz poznatog razloga zato što je neko želio da napravi nekome profit i prodao je bazene crvenog mulja u vrijeme kada je država Crna Gora aplicirala za neka nepovratna sredstva da se to sanira ta crna ekološka tačka. Međutim, čuo sam priču da nikad nije plaćen taj bazen. I onda se pitam kako je omogućeno da bude preveden, a da nije plaćen. Jer je osnov za sticanje vlasništva taj kupoprodajni ugovor”, kazao je Vukčević, prenosi RTCG.