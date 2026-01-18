Mještani poručuju da izgradnja postrojenja u Botunu „nije samo lokalni problem“, te da će nastaviti proteste i blokade dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Mještani Zete i Botuna održali su danas još jedan protest protiv izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, poručujući da se tom projektu protivi „cijeli zetski narod“ i da neće odustati od okupljanja dok se planirana gradnja ne zaustavi.

Mještanin Bojan Terzić kazao je da će za sve eventualne posljedice u narednom periodu biti odgovorne vlasti Glavnog grada i Vlada Crne Gore. Istakao je da se protesti održavaju mirno, te da mještani ne žele sukobe, već da se bore za opstanak Zete.

„Mi nismo ovdje da divljamo, nijesmo varvari, već se borimo za svoju Zetu“, poručio je Terzić, dodajući da se protesti nastavljaju i da niko nema legitimitet da pregovara u ime građana.

Na protestu je govorio i Jagoš Bećirović, koji je gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića označio kao najodgovornijeg za nastalu situaciju, tvrdeći da je ugovor o izgradnji postrojenja štetan.

„Da je taj ugovor pocijepan, mi danas ne bismo bili ovdje. Nećemo da kopamo svoj grob“, kazao je Bećirović, navodeći da će, prema njegovim riječima, postrojenje imati negativne posljedice ne samo po Zetu, već i po Podgoricu.

Zbog protesta i ranijih blokada saobraćajnica na teritoriji Podgorice i Zete, danas je došlo do otežanog saobraćaja i kašnjenja pojedinih letova sa Aerodroma Podgorica, dok su okupljeni tokom blokade propustili vozilo Hitne pomoći.

Mještani poručuju da izgradnja postrojenja u Botunu „nije samo lokalni problem“, te da će nastaviti proteste i blokade dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.