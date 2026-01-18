Saobraćaj na putu Podgorica – Bar, kod kružnog toka za Aerodrom, danas će biti obustavljen od 12 do 16 sati zbog najavljenog protesta građana koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Saobraćaj na putu Podgorica - Bar, na kružnom toku za skretanje ka Aerodromu Podgorica, danas će biti obustavljen od 12 do 16 sati, saopštila je Uprava policije.

Policija je navela da je obustava saobraćaja zbog najavljenog protesta građana na toj dionici.

Mještani Botuna, koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u svom naselju, prethodnih dana blokirali su saobraćajnice u Podgorici i Zeti.

Prema informacijama sa zvanične internet stranice Aerodroma Crne Gore, u periodu od 13:25 do 16:25 sati planirano je pet letova sa podgoričkog aerodroma za Varšavu, London, Beč, Beograd i Istanbul.