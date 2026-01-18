Zbog današnjih neprijavljenih okupljanja na teritoriji opštine Zeta, policija preusmjerava saobraćaj na alternativne pravce ka Aerodromu Podgorica i primorskim opštinama, uz pojačano prisustvo policijskih službenika na području Glavnog grada.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Službenici Uprave policije – Odjeljenja bezbjednosti Podgorica preduzimaju mjere kako bi se obezbijedilo nesmetano odvijanje saobraćaja usljed današnjih neprijavljenih okupljanja na teritoriji opštine Zeta. U tom cilju, policija obezbjeđuje i označava alternativne putne pravce iz pravca Podgorice ka Aerodromu Podgorica, kao i prema primorskim opštinama u pravcu Bara, uz preusmjeravanje vozila na druge saobraćajnice.

Građani se o dostupnim alternativnim pravcima mogu informisati pozivom Dežurne službe na broj 122, putem Operativno-komunikacionog centra na broj 112, kao i neposrednim kontaktom sa policijskim patrolama koje se nalaze na terenu.

Kako bi se očuvao stabilan javni red i mir i omogućilo bezbjedno kretanje učesnika u saobraćaju, na teritoriji Glavnog grada pojačano je prisustvo policijskih službenika, kao i specijalnih vozila komunalne inspekcije, koja su zadužena za uklanjanje nepropisno parkiranih vozila sa javnih površina.