Stanovnici Zete i Botuna juče su nenajavljeno blokirali kružni tok na putu prema Cetinju i Nikšiću u znak protesta zbog početka gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, saopštava Dan.

Vozilima su zatvorili svaku ulicu koja izlazi na kružni tok, te su se stvorile ogromne kolone. Saobraćaj je bio zatvoren dva sata.

Sa protesta su poručili nadležnima da uklone mašine iz Botuna i dođu da razgovaraju sa mještanima.

Žitelj Srpske Bojan Terzić izvinio se građanima Podgorice koji su juče bili u kolonama, ističući da oni drugog rješenja nemaju.

"Građani nemaju nikakvog udjela u odlukama gradske i državne vlasti. Oni nijesu krivi za ovo, ali ovako neodgovorna vlast ima za posledicu blokade, a nažalost osjećaju ih građani Podgorice koji nijesu dužni ovo da trpe. Tu odgovornost snose ljudi koji su danas na rukovodećim pozicijama, kako Glavnog grada tako i Vlade. Najpametnije bi bilo za njih da se povuku. Svakodnevno ćemo blokirati saobraćajnice i nećemo odustati. Postoje ljudi koji na nas vrše pritisak, da se sklonimo i ne budemo u prvim redovima. Poručujemo im ne postoji cijena za koju bi se sklonili, jer ne postoji cijena da nam uništite okruženje. Nećemo odustati i povući se. Poruka vlastima Glavnog grada i Vlade je da sklone mašine i dođite u Botun da razgovaramo. Budite sigurni, svaki sastanak će se održati u našim domovima. Nećemo više biti neko ko će vama dolaziti na ruke i slušati kako se kolektor mora raditi. Radite ga u svojoj opštini", kaže Terzić.

Boris Ćetković kaže da ih niko nikad neće poraziti jer oni brane djecu i unučad, a vlasti brane pare.

Tokom blokade propuštena su kola Hitne pomoći i građani koji su se uputili ka bolnici. Pravila se ogromna buka jer su vozači negodovali. Mediji su javili da je došlo do verbalnog sukoba Mihaila Asanovića, predsjednik Opštine Zeta, i jedne građanke. Pojavila se informacija, koja nije potvrđena, da je Asanović tražio policijsku zaštitu zbog provokacije. Na protestu je bio potpredsjednik Aleksandar Marković, predsjednik SO Zeta Aleksandar Kojičić i lider DNP-a Milan Knežević.

On je istakao da planiraju da se protesti šire na kompletnu Crnu Goru.

Očekujemo da nas neko konačno čuje, onaj ko bi prvi trebao a to je Milojko Spajić, premijer kojeg smo mi birali, kaže Peđa Stojanović, mještanin Botuna.

"Svi ovi protesti dešavaju se spontano, niko nije vođa. Kad smo krenuli iz Botuna nijesmo znali gdje ćemo da blokiramo. Radikalizacije će biti", rekao je Stojanović.