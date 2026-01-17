Juče su mještani Botuna blokirali kružni tok na putu Nikšić–Cetinje, magistralu prema Virpazaru i prugu. Tokom blokade došlo je do incidenta, kada je jedan građanin udario čekićem u parkirani automobil.

Izvor: Mondo/Nađa Vujačić

Zakoni u Crnoj Gori omogućavaju policiji da prekine neprijavljena javna okupljanja i blokade saobraćajnica, ali se ta ovlašćenja često ne primjenjuju, pokazuju posljednje blokade u Podgorici i okolini.

Uprava policije je upozorila mještane Botuna da krše Zakon o javnim okupljanjima i Zakon o bezbjednosti saobraćaja, te da svojim blokadama ugrožavaju bezbjednost i prava drugih građana. Međutim, iz policije nije jasno zašto ne intervenišu i da li planiraju da to učine, pišu Vijesti.

Juče su mještani Botuna blokirali kružni tok na putu Nikšić–Cetinje, magistralu prema Virpazaru i prugu. Tokom blokade došlo je do incidenta, kada je jedan građanin udario čekićem u parkirani automobil. U istom periodu, i mještani Park šume Zagorič blokirali su kružni tok ka auto-putu, protestujući zbog visokih kamata na državne parcele.

Policija je saopštila da je zbog incidenta privedeno više osoba, a da će zbog neprijavljenih skupova biti procesuirano 18 ljudi.

Pooštravanje zakona “zaglavljeno” u Skupštini

Krajem juna prošle godine dio poslanika vlasti predložio je izmjene Zakona o javnim okupljanjima kako bi se zabrani blokada saobraćajnica, ali zbog negodovanja javnosti prijedlog nije usvojen. Izmjene predviđaju zabranu blokade puteva i željezničkog saobraćaja, kao i novčane kazne do 10.000 eura.

Predložene izmjene su, međutim, kritikovane kao mogući udar na pravo na mirno okupljanje, a UN i Savjet Evrope upozorili su da nisu u skladu s međunarodnim standardima, prenose Vijesti.

U 2024. godini zabilježeno je 90 neprijavljenih javnih okupljanja, dok je ukupno održano 347 skupova.