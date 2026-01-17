Putevi će Opštini Zeta ustupiti nekoliko kombi vozila za organizaciju prevoza unutar opštine, dok će se detalji oko stajališta i dinamike polazaka precizirati u hodu.

Izvor: Glavni grad - Podgorica

Stanovnici Zete će od ponedjeljka ponovo imati organizovan javni prevoz kroz opštinu, nakon što je prethodnom prevozniku istekao ugovor. Prevoz unutar Zete i do KAP-a preuzima Komunalno preduzeće, dok će putnici od KAP-a presijedati na gradske autobuse Podgorice kojima upravljaju Putevi.

Direktor Puteva Radoš Zečević kazao je da je postignut dogovor sa Opštinom kako bi se poštovao Zakon o saobraćaju, te da neće biti uvođena nova linija, već će postojeće biti produžene i pojačane dodatnim vozilima. Najavljeno je i da će školarci moći koristiti gradske linije.

Putevi će Opštini Zeta ustupiti nekoliko kombi vozila za organizaciju prevoza unutar opštine, dok će se detalji oko stajališta i dinamike polazaka precizirati u hodu.

Predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović saopštio je da će prevoz na teritoriji opštine ostati besplatan, dok će se karta plaćati samo na dijelu puta koji pokrivaju Putevi. Kako je naveo, biće angažovana dva vozila koja će neprekidno saobraćati i povezivati naselja sa obje strane Zete, uz više polazaka nego ranije.

Iz BLC Zeta poručuju da redovno saobraćaju na relaciji Podgorica–Anovi, te da nijesu prekidali prevoz, uz najavu nižih cijena mjesečnih karata za januar.

Odbornik DPS-a Miroslav Boljević kritikovao je opštinsku upravu zbog prekida javnog prevoza, ocjenjujući da su građani dovedeni u nezavidan položaj, te zatražio hitno utvrđivanje odgovornosti i trajno rješenje problema.