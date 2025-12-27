Predstavnici mještana Botuna poručili su nakon sastanka sa ministrom ekologije Damjanom Ćulafićem da njihov stav o lokaciji postrojenja ostaje nepromijenjen, ali da su otvoreni za nastavak dijaloga sa Vladom i nadležnim institucijama.

Izvor: MONDO

Ministru ekologije Damjanu Ćulafiću nijesu iznijeli ništa novo u odnosu na ranije stavove, osim što su ponovili da njihov stav o lokaciji ostaje nepromijenjen, ali i da su spremni da nastave razgovore sa Vladom, saopštio je Duško Stijepović, mještanin Botuna.

Kako je istakao, nije bilo nikakvih tajnih pregovora sa ministrom, već su se odazvali njegovom pozivu.

"Zahvalni smo na razumijevanju i na tome što postoji volja da se čuje naš glas. Spremni smo da nastavimo dijalog, jer vjerujemo u kapacitete države, institucije i ljude koji ih vode. Ministru nijesmo rekli ništa drugačije od onoga što već zastupamo – da se naš stav o lokaciji nije promijenio. Ipak, jasno smo poručili da smo voljni da dalje pregovaramo sa Vladom i resornim ministarstvom" kazao je Stijepović.

On je naveo da ministar tokom sastanka nije dao nikakvu konkretnu ponudu.

"Saslušao nas je i iznijeli smo mu određene informacije sa kojima ranije nije bio upoznat. Na osnovu toga, preuzeo je obavezu da razgovara sa institucijama i ljudima uključenim u proces vezan za izgradnju postrojenja" rekao je Stijepović.

Dodao je da ne očekuje intervenciju policije i da vjeruje da će čelnici bezbjednosnih institucija imati razumijevanja za stavove mještana.

Mještanin Botuna Milan Ćetković uputio je apel predsjedniku države, Vladi, Skupštini, Glavnom gradu i Delegaciji Evropske unije da se proglasi primirje do 15. januara, kako bi građani praznike mogli da provedu sa svojim porodicama u svojim domovima.