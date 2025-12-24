Mještanin Botuna Slavko Vukčević kazao je da Glavni grad ne odustaje od namjere da se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradi na lokaciji u Botunu.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Sastanak predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića sa delegacijom mještana Botuna o pitanju izgradnje kolektora održan je danas u zgradi Predsjedništva Crne Gore.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović napustio je zgradu na zadnji izlaz dok je sastanak još trajao.

Mještanin Botuna Slavko Vukčević kazao je da Glavni grad ne odustaje od namjere da se postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda gradi na lokaciji u Botunu.

„Glavnom gradu je novac na prvom mjestu, a ne životi građana Botuna. Razmijenili smo argumente, ali smo ostali pri svojim stavovima“, rekao je Vukčević novinarima nakon sastanka sa predsjednikom Crne Gore, prenose Vijesti.

On je dodao da Glavni grad, prema njegovim riječima, licitira sa iznosom troškova koji je upitan.

„Došli smo do zaključka da je iznos od 200 miliona eura u slučaju izmještanja nerealan i da bi stvarni troškovi bili znatno manji. Predstavnici Evropske komisije su istakli da ulažu u razvoj, ali da ne određuju lokaciju, te da je za njih prihvatljiva svaka ponuđena lokacija“, kazao je Vukčević.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, predsjednik Skupštine opštine Zeta Aleksandar Kojičić, kao i predstavnik Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Rikardo Seri.

Na sastanak su bili pozvani i predstavnici Vlade Crne Gore, ali se nijesu odazvali.

Podsjećamo da su se mještani Botuna i ranije sastajali sa predsjednikom Milatovićem, kada je dogovoreno da se razgovori nastave. Mještani su tada poručili da je promjena lokacije jedina prihvatljiva opcija i da od tog stava neće odustati.