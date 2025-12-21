Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da očekuje da se, po povratku premijera Milojka Spajića u Crnu Goru, otvori nova runda razgovora, s ciljem pružanja dodatnih garancija na one koje su već dali Vlada i Glavni grad.

Sa državnih adresa, Glavnog grada i Kancelarije Evropske unije upućen je poziv mještanima Botuna da se nastave razgovori o pronalaženju kompromisnog rješenja za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Međutim, mještani poručuju da dijalog ne dolazi u obzir ukoliko se ne razmatra isključivo promjena planirane lokacije.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović saopštio je da očekuje da se, po povratku premijera Milojka Spajića u Crnu Goru, otvori nova runda razgovora, s ciljem pružanja dodatnih garancija na one koje su već dali Vlada i Glavni grad. Mujović je predložio i da Skupština Crne Gore stane iza tih garancija. Sličnu poruku poslao je i šef Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Satler, koji je kazao da u dosadašnjim razgovorima vidi pomake i da se nada početku izgradnje postrojenja.

Sa druge strane, mještani Botuna ostaju pri ranije iznijetom stavu. Jagoš Bećirović ističe da je jedini prihvatljiv zahtjev promjena lokacije i da od toga neće odustati, bez obzira na ponuđene garancije.

"Referendum je jasno pokazao da su građani Zete protiv izgradnje kolektora u Botunu. Izjave u kojima se poziva na gradnju postrojenja na našoj teritoriji ne doživljavamo kao poziv na razgovor. Mi ovdje branimo pravo na život i demokratski izraženu volju naroda", rekao je Bećirović.

On je naglasio da bi eventualni razgovori sa nadležnima bili mogući samo ako se ponudi druga lokacija i ako se u njih uključe isključivo predstavnici Opštine Zeta.

Sličan stav iznio je i Mićo Raičković, koji poručuje da pregovori o postojećoj lokaciji ne postoje.

"Referendum je najviši oblik demokratije i očekujemo da se njegova volja poštuje. Borba protiv gradnje kolektora u Botunu traje više od dvije decenije i nećemo dozvoliti da se ta odluka poništi", rekao je Raičković, dodajući da bi produženje rokova i traženje nove lokacije bilo jedino prihvatljivo rješenje.

I Ilija Raičković smatra da je referendum dao jasan odgovor i da nema prostora za dalje razgovore o Botunu kao lokaciji.

"Razgovori su mogući samo ako se govori o izmještanju postrojenja. Ako je projekat dobar, postoje i druge lokacije, poput Ćemovskog polja", poručio je on.

Bojan Bašanović naglasio je da mještani nemaju razloga da učestvuju u novim razgovorima jer do sada nijesu dobili ozbiljnu ponudu.

"Građani su 14. decembra jasno rekli da kolektor nije dobrodošao na teritoriji Zete. Mi poštujemo demokratsku odluku većine i ostajemo pri tom stavu", kazao je Bašanović.