“Kako bismo pomogli građanima Pljevalja u ovoj teškoj situaciji, odlučio sam da EPCG umanji cijenu aktivne energije za sva domaćinstva u Pljevljima za 50 odsto u naredna tri mjeseca”, istakao je on.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

U svjetlu posljednjih informacija o drastičnom povećanju zagađenja vazduha u Pljevljima, na početku želim da istaknem da smo u Kompaniji svjesni problema koji utiče na kvalitet života u Pljevljima, kao i na zdravlje naših sugrađana, saopštio je izvršni dorektor Elektroprivrede EPCG, Zdravko Dragaš, javlja CdM.

Ova mjera je, dodaje Dragaš, tokom decembra, januara i februara – naš višegodišnji način podrške lokalnoj zajednici i građanima dok se suočavamo s izazovima.

“Cilj je da riješimo problem zagađenja i obezbedimo bolji kvalitet vazduha, a istovremeno pružimo neophodnu podršku našim sugrađanima. Zato bih zamolio sve Pljevljake da, imajući u vidu ovu odluku, koja je trenutno ključna za smanjenje emisija štetnih gasova, zajedno vodimo brigu i o racionalnom trošenju električne energije u cilju efikasnog korišćenje naših energetskih resursa”, kazao je on.

Kako dodaje, nažalost, višedecenijski problem ponavlja te da najveći uticaj na kvalitet vazduha u Pljevljima, tokom zimskih mjeseci, imaju individualna i kolektivna ložišta u kombinaciji sa meteorološkim parametrima, što je potvrđeno i iz Agencije za zaštitu životne sredine.

“Svakako da treba sačekati i najavljena nova ispitivanja uticaja probnog rada TE “Pljevlja” na kvalitet vazduha i, u skladu sa tim rezultatima, postupićemo po instrukcijama nadležnih institucija”, naglašava Dragaš, piše CdM.

Razlog dodatne provjere rada TE “Pljevlja” ne bi bio upitan da nije došlo do prolongiranja realizacije projekta ekološke rekonstrukcije Termoelektrane. Naime, početkom februara ove godine potpisan je Aneks ugovora sa izvođačem radova, čime je završetak projekta sa kraja novembra 2025. prolongiran do maja naredne godine. Upravo zbog toga sam inicirao sastanke sa izvođačima radova na projektu sa jasnim ciljem – što prije kvalitetno završiti ovaj izuzetno važan projekat.

“Takođe, ubrzo ću obaviti konsultacije u vezi sa što hitnijim završavanjem projekta toplifikacije grada i konačnim ukidanjem kolektivnih i individualnih kotlarnica u centru grada. Stoga pozivam nadležne u Opštini Pljevlja da, zajedno sa Vladom, predano radimo na konačnom uspostavljanju rješenja koje će umanjiti negativan uticaj na život nasih sugrađana”, kazao je on.

EPCG mora da djeluje odgovorno i u interesu zajednice, a posebnu obavezu ima prema Pljevljima, kao gradu koji predstavlja okosnicu energetskog sistema države.

“Završetkom projekata toplifikacije i ekološke rekonstrukcije Termoelektrane „Pljevlja“ stvoriće se uslovi za ispravljanje nepravde prema Pljevljacima kroz trajno unapređenje kvaliteta života”, zaključio je Dragaš.