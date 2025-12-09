Botunjani sedmicama protestuju pod šatorima na parcelama u vlasništvu Podgorice i tvrde da neće dozvoliti gradnju postrojenja.

Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović mogao bi uskoro da pošalje zvaničan zahtjev policiji kako bi gradskim službama asistirali tokom uklanjanja šatora sa parcele na kojoj je predviđena gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Izvor Vijesti tvrdi da zahtjev još nije zvanično poslat, ali da bi to moglo da se desi tokom dana.

Prema nezvaničnim informacijama Vijesti, bezbjednosne službe provjeravaju istinitost informacija - da se na tom terenu u Zeti "formira bezbjednosna logistika skupa", odnosno da će obezbjeđenje šatora preuzeti firma koja se dovodi u vezi sa čovjekom, bivšim fudbalskim radnikom iz tog kraja, ali i osobom koja tokom devedesetih godina bio na visokom položaju u zloglasnoj Jedinici za specijalne operacije (JSO).

On je, govore iste informacije, povezivan sa obezbjeđivanjem protesta i drugih događaja u Beogradu, uključujući i organizaciju neformalnog prostora poznatog kao "Ćacilend", gdje se taj posao obavlja preko privatnih firmi angažovanih na kontroli terena.

Jedan od sagovornika tvrdi na taj način pokušavaju da u Crnu Goru prenesu već primjenjivani politički model iz Srbije:

"Tamo gdje institucionalni mehanizmi nijesu dovoljni, na scenu stupaju fudbalsko-navijačke i privatno-bezbjednosne strukture... U tom kontekstu, djelovanje jednog političara iz tog kraja može se posmatrati kao pokušaj prenošenja modela tzv. 'terenske mobilizacije' - umjesto dijaloga kroz institucije, naglasak se stavlja na demonstraciju snage i kontrolu terena, oslonjenu na privatne strukture sa iskustvom u obezbjeđivanju politički osjetljivih skupova", kazao je on.

Botunjani sedmicama protestuju pod šatorima na parcelama u vlasništvu Podgorice i tvrde da neće dozvoliti gradnju postrojenja. Nedavno su imali i sastanak sa Mujovićem, ali su odbili njegovu ponudu koja je, pored ostalog, uključivala radna mjesta za Botunjane u budućem postrojenju, zajedničku kontrolu njegovog rada, uključivanje predstavnika Opštine Zeta u cijeli proces...

Sa skupa u nedjelju poručili su da ponovo mogu razgovarati sa podgoričkim vlastima tek nakon referenduma u Opštini Zeta, koji je zakazan za 14. decembar.