Predstavnik mještana Botuna Slavko Vukčević istakao je da je jučerašnji skup na ovom mjestu još jednom potvrdio koliku imaju podršku od Zećana, ali i ljudi iz drugih krajeva.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

Mještani Botuna koji protestuju zbog planirane gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u industrijskoj zoni KAP-a u tom naselju od danas do nedjelje, za kada je zakazan referendum na kojem će se Zećani izjasniti o ovom pitanju, organizovaće konferencije za novinare. Pozivaju nadležne iz Glavnog grada i Vlade na razgovor i da još jednom razmotre o promjeni lokacije za planirano postrojenje.

Zahvalio se svim domaćicama, privrednicima i dobrim ljudima koji ih svakodnevnk posjećuju i snabdijevaju hranom i pićem.

Predsjednik opštinskog odbora Nove Srpske demokratije Miroslav Brajović pozvao je predstavnike Vlade i Glavnog grada da ne preduzimaju ništa, već da im dozvole da na referendumu, 14. decembra, iskažu svoj stav po pitanju gradnje postrojenje u Botunu.

Nakon toga, smatra kn, treba opet da sjednu za sto i nađu rješenje.

Predsjednik Skupštine Opštine Zeta Aleksandar Kojčić zamjera što se uporno priča o novcu, a ne o zdravlju građana i eventualnim lošim uticajem planiranog postrojenja po njih.

Smatra da treba da svi imaju uvidvu ugovor, te da vide o kavoj tačno opremi i garancijama je riječ i da li je garantni rok počeo od trenutka kupovine ili će se računati od trenutka ugradnje opreme.

Kao nejasnoću mještani Botuna ističu i to kako bi u slučaju kašnjenja sa realizacijom projekta po riječima bivšeg gradonačelnika Ivana Vukovića šteta bila oko 70 miliona, a prema riječima aktuelnog gradonačelnika Saše Mujivića 177 miliona eura.