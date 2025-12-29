Vlada Crne Gore izabrala je večeras Lazara Šćepanovića za direktora Uprave policije u punom mandatu.

Izvor: Uprava policije Crne Gore

Prethodno je izvršna vlast 19. decembra prihvatila predlog da Šćepanović, dosadašnji vršilac dužnosti direktora Uprave policije, bude na toj poziciji u punom mandatu, a onda je to podržala i Skupština u subotu 27. decembra.

Podršku Šćepanoviću u parlamentu dalo je 46 poslanika, nije bilo glasova protiv, dok su četiri poslanika vladajuće Demokratske narodne partije (DNP) bila uzdržana, pišu Vijesti.

Direktor policije postavlja se na pet godina.

Šćepanović je 16. decembra izabran za vršioca dužnosti direktora Uprave policije u još jednom v. d. mandatu.