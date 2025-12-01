Pričalo se baš o kolektoru u Botunu, čiju gradnju najavljuje Mujović a Knežević joj se protivi i prijeti izlaskom iz vlasti, i na državnom i lokalnom nivou a ovo drugo bi Mujovića ostavilo bez većine u Glavnom gradu.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vučkević

Partneri u vlasti ali i oštri protivnici zbog najavljene gradnje kolektora u Botunu - gradonačelnik Podgorice Šaša Mujović i lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević sreli su se u holu Skupštine i razgovarali nekoliko minuta.

Nakon kratkog razgovora, Mujović i Knežević su se rukovali a da li je moguć bilo kakav kompromis - biće poznato narednih dana. U međuvremenu, prekosjutra ističe rok mještanima Botuna koji im je dao komunalni inspektor Glavnog grada - da uklone šator koji su postavili blizu mjesta gdje je predviđena gradnja kolektora, pišu Vijesti.