To što je najavljivao da će napustiti podgoričku vlast ako dođe do gradnje kolektora kaže da i dalje važi, i to ne samo podgoričku.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Predsjednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević uvjerava da gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu neće početi u naredne tri sedmice, kako je to najavljeno, te poručuje da će napustiti vlast na državnom nivou ukoliko policija primijeni represiju prema građanima Zete.

Knežević je u emisiji "Iznova" na TV Nova M rekao i da je sinoć posjetio mještane koji će u šatoru čekati referendum 14. decembra, te da će to činiti i ubuduće. On je istakao i da su mješteni Botuna pokazali zreo odnos i ponudili alternativu, odnosno drugu lokaciju kod mosta Luča.

"Prva palica, prva marica, prvi napad, udarac na bilo kog građanina Botuna i Zete, znači moje aktiviranje, odnosno inicijativu za izlazak iz vlasti. Ako policija krene da tuče građane Zete iniciraću izlazak iz državne vlasti. Tu odluku ću inicirati na Predsjedništvu DNP-a, a ako ne prođe tamo, podnijeću ostavku i vratiti se u Zetu da sa građanima branim njihova prava. Da li ću biti uhapšen ili ću se baviti poljoprivredom manje je bitno, ali sigurno ću principijelno zastupati stavove koje zastupam dvije i po decenije", rekao je Knežević.

Prema njegovim riječima, ako se krene sa intervencijom države, ili represivnim djelovanjem, građani Botuna i Zete će pružiti pasivni otpor, prenosi Antena M.

"Ako dođu mašine i policija, mi ćemo stati ispred njih sa familijom i djecom - sješćemo, ili leći ispred njih. Moraće da nas gaze ili unose u marice da bi mogli da otpočnu radove. A pošto u Zeti ima 16.000 stanovnika moraće da proširuju kapacitete", kazao je Knežević.

Pozvao je tužilaštvo da prvo njega saslušaju, a potom bivšeg gradonačelnika Ivana Vukovića i aktuelnog Sašu Mujovića, kao i direktora podgoričkog Vodovoda Aleksandra Nišavića.

"Ovdje je neko uzeo pare, ja znam da ja nisam i da nije predsjednik Opštine Zeta Mihailo Asanović, a tužilaštvo neka to utvrdi i ko ima obavezu da nastavi ovo", naveo je Knežević.