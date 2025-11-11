Prihodi su uvećani za više od 800% u posljednje četiri godine.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ove godine ostvarilo je rekordan prihod od 35 miliona eura, dok je za narednu godinu planiran budžet od 40 miliona eura - najveći do sada, piše Dan.

Prihodi su uvećani za više od 800% u posljednje četiri godine.

Planirane investicije obuhvataju šetališta u Čanju, Ulcinju i Tivtu, dok je u Herceg Novom završen projekat rekonstrukcije šetališta „Pet Danica" dužine pet kilometara.

Poseban akcenat je na Luci Budva, gdje je od 2026. planirana modernizacija vrijedna najmanje 7 miliona eura u periodu od pet godina. Do sada je uloženo 800 hiljada eura, čime je kapacitet luke povećan za 40 vezova, navodi Dan.

Kako prenosi Dan, planirano je i dodatno proširenje kapaciteta za 20–30%, što znači više mjesta za nautičare, bolju infrastrukturu i jačanje pozicije Budve kao regionalnog centra nautičkog turizma.

Na početku godine raspisan je tender za 563 kupališta (+74 više nego ranije), dok su dopunama Programa privremenih objekata predviđene još 193 lokacije.

Rekordni budžet omogućava realizaciju najvećih kapitalnih projekata u svih šest primorskih opština, na korist građana i turista.