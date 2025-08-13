Komisija Morskog dobora otvorila ponude koje su dostavljene na drugi tender koji je raspisala ta državna kompanija

Izvor: MONDO

Za zakup popularnog petrovačkog kupališta „Ponta“ ponovo je pristigla milionska ponuda. To je danas, kako je „Vijestima“ rečeno, konstatovala Komisija Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom, koja je otvorila ponude koje su dostavljene na drugi tender koji je raspisala ta državna kompanija, pišu Vijesti.

Podsjećamo, nakon što je na prvom tenderu bila dostavljena takođe milionska ponuda, zbog koje je JP „Morsko dobro“ poništilo javni poziv nakon što je milionski ponuđač odbio da zaključi ugovor o zakupu, a javno preduzeće ocijenilo da se radi i fingiranim ponudama pod sumnjom da se pere novac, 23. jula ponovo je raspian javni poziv za to kupalište.

Osim milionske ponude koju je odstavio mještanin T.M. za zakup plaže dužine 39 metara, čija je minimalna cijena sezonskog zakupa 20.957 eura, dostavljena je i ponuda L. P. od 62 hiljade eura, te M. S koja je ponudila 290 hiljada eura, dosadašnji zakupac “Ponta Petrovac” je ponudila 103 hiljade eura, dok je kompanija “ Žuti zec” koja se prijavila i na prvom tenderu ponudila 123.486 eura.

Podsjećamo, 10.marta na prvom tenderu za zakup “Ponte” pristigle su bile tri ponude i to: Žuti zec DOO 89.002 eura, Neimar Investment Construction DOO Bar milion eura i Ponta DOO Petrovac 30.000 eura.

Kako su „Vijesti“ prošle sedmice objavile, Upravni sud odbacio je tužbu budvanske firme „Ponta Petrovac“ koja je osporila ponovno raspisivanje tendera od strane Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom za kupalište „Ponta“.

Ponta je bila jedna od dvadesetak plaža na Crnogorskom primorju za koju su stigle milionske ponude, ponude za pojedine plaže bile su i do šest miliona eura.

Ponuđači milionskih ponuda za zakup plaža potom su bili pozvani od strane JP “Morsko dobro” da zaključe ugovore, u suprotnom, ukoliko odbiju, državna kompanija im je naplatila garancije, a tender poništen. Sve je to uslijedilo nakon što je ministar prostornog planiranja i urbanizma Slaven Radunović najavio je da će takav scenario biti primijenjen, ocjenjujući da se takvim ponudma obesmišljava tenderski postupak. Prethodno je direktor JP “Morsko dobro” Mladen Mikijelj pozvao Specijalno državno tužilaštvo i Upravu policije da ispitaju ponude za zakup plaža koje su, po ocjeni javnog preduzeća, bile nerealne zbog sumnji na pranje novca.

Iz kompanije “Žuti zec”, kako su TV Vijesti nedavno objavile, pozvali su nadležne da ispitaju kako je moguće da tokom cijele sezone, bez zaključenog ugovora kompanija “Ponta Petrovac” upravlja plažom, te zapitali ko štiti zakupca.

Iz Ponte Petrovac su naglasili da je prvi tender bio zakonit i da je Morsko dobro trebalo da zaključi sa njima ugovor jer su bili drugorangirani, prenose Vijesti.