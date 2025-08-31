Povratkom u državne ruke, budvanska luka ponovo je u službi građana i razvoja metropole turizma, i već prve godine očekuje se prihod od milion eura, koliko je otprilike prihodovano u proteklih skoro dvadeset godina od zakupa.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

To je za “Vijesti” ocijenio novoimenovani rukovodilac sektora Gradska luka Budva u JP “Morsko dobro” Nemanja Kuljača, istakavši da je glavni motiv da luka iz privatnog zakupa pređe u javno upravljanje - da se konačno stane na kraj neadekvatnom upravljanju, niskim prihodima i nedovoljnom ulaganju.

Gradska luka je gotovo dvije i po decenije bila u privatnom zakupu, a danas je pod upravom “Morskog dobra”.

“Povratkom pod javno upravljanje, luka je ponovo stavljena u službu građana i razvoja Budve, a ne pojedinačnih interesa”, kaže Kuljača, kako prenose "Vijesti".

Luka Budva, srce dvomilenijumskog grada, odlukom tadašnje uprave “Morskog dobra” iz redova SDP-a, data je na upravljanje budvanskoj firmi MC Marina, iza koje su stajali sada pokojni biznismen Branislav Mićunović i Miloš Marović, sin nekadašnjeg drugog čovjeka DPS-a, odbjeglog Svetozara Marovića... Biznis su nakon deceniju prepustili američkoj kompaniji “Stratext”...

Vlada je prošle godine u maju luku vratila “Morskom dobru” na upravljanje.

Promjene su već vidljive, ne samo u prostoru luke, već i u poslovanju, transparentnosti, odnosu prema građanima i finansijskim pokazateljima, tvrdi Kuljača.

Upitan šta su prvo preduzeli po preuzimanju luke, Kuljača ističe da su uveli red - organizaciono, pravno i fizički, kako prenose "Vijesti".

“Povećan je broj komunalnih vezova za građane, uvedeni jasni ugovori, unaprijeđena kontrola, a prihod će već u prvoj godini upravljanja preći milion eura - otprilike onoliko koliki je bio u prethodnih skoro 20 godina zakupa. Luka je dostupnija, organizovanija i transparentnija. Građani imaju prioritet, turisti kvalitetniju uslugu, a Budva ponovo luku koja donosi korist, a ne gubitak. Svaki građanin i korisnik luke je dragi gost i naš najvažniji zadatak je da ispunimo njihove zahtjeve, da budu vrlo zadovoljni javnom službom.”

Kuljača ističe da su obezbijedili transparentnost u radu Luke Budva.

“Svi podaci o prihodima, zakupu i planovima su dostupni javnosti. Komuniciramo otvoreno, sve odluke su zasnovane na javnom interesu i zakonitosti. JP ‘Morsko dobro’ ima najbolje uspostavljene procedure i izvještaji revizora su besprekorni... Građani su uključeni u odlučivanje. Kroz saradnju s lokalnim zajednicama, ribarima, sportskim i turističkim udruženjima, osluškujemo njihove potrebe i prema tome pravimo planove.”

Upitan da prokomenatariše ranije upravljanje privatnog zakupca, Kuljača je decidan da je po opštem mišljenju taj model bio loš.

“Luka je bila zapuštena, prihod mizeran - svega oko milion eura u skoro 20 godina. Danas, kada ‘Morsko dobro’ upravlja Lukom Budva, imaćemo ove godine prihod preko milion eura, a sljedeće još više. To dovoljno govori. Prema mom mišljenju, najlošije od svega je bilo odustvo ulaganja u modernizaciju i nedostatak vizije razvoja, imamo obavezu da to promijenimo.”

Dodaje da luka pruža vezove za velike brodove, komunalne vezove za mještane, opslužuje međunarodne linije, podržava nautičare...

“Luka je funkcionalna za sve korisnike. Cijene su promijenjene, ali pravedno. Pojedini komunalni vezovi za mještane su povoljniji, dok su komercijalni usklađeni s tržištem. Održivost je ključ upravljanja, Luka Budva može zadovoljiti interese svih korisnika.”

“Cijene za mještane, u zavisnosti od tipa plovila, su povoljnije, čak smo i mještanima kojima ranije nije bio dozvoljen komunalni vez, zbog jače motorne snage plovila, uspjeli da organizujemo i ustupimo vezove, te kroz Plan prostorne organizacije luke, predvidjeli više dokova za lokalno stanovništvo, pa je samim tim broj komunalnih vezova za građane povećan. Planiramo dodatne benefite za ribare i sportske organizacije i tom temom ćemo se baviti u narednom periodu”, naglasio je Kuljača.

Osvrćući se na to u kakvom su stanju zatekli infrastrukturu luke, Kuljača tvrdi da je bila zapuštena i dotrajala:

“Nedostajalo je osnovno održavanje, a oprema nije bila funkcionalna. Krenuli smo sa sanacijama, nabavkom nove, moderne opreme, što je dijelom i urađeno, kao i s pripremama za rekonstrukciju. Očekuje nas postavljanje novih elektro, vodovodnih i internet instalacija sa odgovarajućim stanicama/ormarima za priključivanje.”

Kuljača ističe da u JP “Morsko dobro” planiraju ulaganje od najmanje sedam miliona eura u narednih pet godina, uz godišnje investicije na poboljšanju infrastrukture od više stotina hiljada eura, kako prenose "Vijesti".

“Već od preuzimanja luke uloženo je više od 800.000 eura. Po preuzimanju Luke Budva, Javno preduzeće je uložilo oko 300.000 eura na sanaciji luke, uredilo objekte u funkciji upravne zgrade, carine i policije, nabavilo opremu i sredstva, kako bi se obezbijedili uslovi za pristanak i boravak brodova, odnosno uspostavljanje međunarodne brodske linije Budva - Dubrovnik, zatim uslijedila je nabavka novih plutajućih pontona i prateće opreme, čime je kapacitet luke povećan za 40 vezova, sistema za nadzor, elektroopreme, osvjetljenje, blokova, lanaca, bitvi i ostalog materijala koji je od suštinskog značaja za normalno funkcionisanje. U toku je postupak nabavke novih reflektora koji će na adekvatan način, poslije dužeg vremena, osvijetliti Luku Budva, dok su najmodernije kamere i sistem nadzora postavljeni prije desetak dana... Preuzimanje Luke Budva u stanju u kakvom je bila i napori koji su uloženi zaslužuju poštovanje, budući da je cio tim uložio ogromne napore da se preuzme i vrati građanima. Tu nećemo stati, jer su već u toku pripreme za rekonstrukciju, modernizaciju i povećanje kapaciteta luke za 20-30 odsto”, naglasio je Kuljača.

Ističe da je mu je posao u velikoj mjeri bio olakšan jer ga je u njega uvela koordinator za luke u “Morskom dobru” Slađana Radoman i uputila ga u trenutno stanje i planove na kojima će raditi u bliskoj budućnosti.

“Dočekao me je i uigran tim iskusnih kolega, tako da smo zajedno uspjeli da iznesemo posao u sezoni.”

Kuljača poručuje da je prioritet “Morskog dobra” da Luka Budva bude spremna za potrebe modernog turizma.

“Radimo na digitalizaciji usluga, sigurnosti, komforu i ekološkim standardima - sve da Budva ima luku kakvu zaslužuje. Kada ljudi žive u Budvi ili dolaze kao turisti, očekuju vrhunsku uslugu i ambijent - ništa manje od toga.”

Kada je riječ o dinamici rekonstrukcije, Kuljača dodaje da su razgovori o projektovanju započeti i idu odličnom dinamikom.

“Očekujemo da dio radova počne možda naredne godine, fazno, ali svakako ubrzo. Rekao sam da će se radovi odvijati fazno jer su nam mještani prioritet - luka mora ostati u funkciji tokom cijelog procesa.”

Upitan koje mjere preduzimaju za ekološku održivost, Kuljača navodi da imaju funkcionalnu opremu za sprečavanje širenja i odlaganje otpada, a planirana je i eko-stanica.

“Aktivno radimo na očuvanju akvatorijuma i smanjenju zagađenja. Planiramo zelenu luku. Želimo da budemo prvi primjer ‘zelene luke’ u Crnoj Gori, kroz upotrebu obnovljivih izvora energije, efikasno upravljanje otpadom i uključivanje u međunarodne ekološke standarde.”

Cilj nove uprave Luke Budva u narednih pet godina, kako je kazao, je modernizovana infrastruktura, povećani kapaciteti, ekološki standardi, digitalizacija i da postanu jedan od regionalnih lidera u nautičkom turizmu.

“Luku Budva u budućnosti vidim kao ključnu tačku - ne samo turističku, već i ekonomsku i kulturnu. Luka mora biti ogledalo Budve i svakako će to biti.”

Kuljača je poručo da građani mogu očekivati od gradske luke ono što im pripada:

“Uređenu, funkcionalnu i dostupnu luku. Naša misija je da gradska luka ponovo postane ponos svih Budvana i da vratimo ona najljepša osjećanja od prije 30 godina koja su bila povezana sa odrastanjem i životom u luci. Plaža Pizana je gradska plaža, kojom ne upravlja zakupac, a očekujemo da će i ostali sadržaji, poput obližnjeg bazena i restorana, biti u javnom interesu.”

Nedavni požar u marini, kada je ispred starogradskih bedema izgorjela skupocjena jahta, u prvi plan je izbacila pitanje bezbjednosti Luke Budva.

“Nakon nedavnog požara pokazali smo spremnost - reakcija je bila brza i efikasna. Sigurnost je organizovana kroz stalnu koordinaciju sa svim službama, a nadzor je pojačan”, ističe Kuljača.

A nova uprava bori se i protiv ilegalnih vezova i nepropisnog sidrenja.

“Svakodnevnim terenskim radom, kontrolom, uklanjanjem nelegalnih plovnih objekata i saradnjom s drugim službama. To je jako težak posao jer se loše navike jako sporo mijenjaju, ali će bez sumnje red postati praksa.”

Najavio je da planiraju javne sadržaje za lokalno stanovništvo - šetališta, punktove za edukaciju, male manifestacije i prostore za mlade.

“Mislim da Luka Budva mora da bude društveni prostor i mjesto okupljanja, a ne samo infrastruktura jer u tom slučaju ne bismo ostvarili svoje zadatke. Luka Budva je otvorena za sve građane Budve i uprava je posvećena ispunjavanju njihovih potreba.”