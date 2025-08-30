Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom (JPMD) raspisalo je tender za izvođenje radova na uređenju Posebnog rezervata prirode “Tivatska Solila”, procijenjene vrijednosti 50.000 eura sa PDV-om.

Izvor: Unsplash

Rok za izvršenje tog posla je 365 dana od dana zaključenja ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem, kako prenose "Vijesti".

Traženi radovi podrazumijevaju zamjenu i fabranje drvenih elemenata ograde i podova na mostovima na kanalima na prostoru Solila, zamjenu i farbanje drvenih elemenata na osmatračnicama za ptice u zahvatu rezervata prirode, kao i drvenih elemenata na klupama, odnosno na zgradi Centra za posjetioce, razni hidroizolaterski, bravarski i molerski radovi, izrada parking platoa od 100 kvadrata ispred zgrade Cenra za posjetioce sa manjim građevinskim radovima na postavljanju parking barijera i sličnog, izrada i postavljanje novih info-tabli i drugog mobilijara u rezervatu, te nabavku i montažu nedostajućih djelova na zapornicama na odvodnim kanalima, kao i montažu durbina za posmatranje prica na krovu objekta Centra za posjetioce.

Uz taj, Morsko dobro je raspisao i tender procijenjene vrijednosti 8.000 eura sa PDV-om za nabavku usluge godišnjeg praćenja stanja i promjena u rezervatu Solila (godišnji ekološki monitoring), kako prenose "Vijesti".

Morsko dobro je zvanični upravljač Solila koja su i jedino mjesto na Tivatskoj rivijeri na kojem ta državna kompanija u posljednjih pet godina redovno ulaže makar i simbolične sume novca. Za sve ostalo u Tivtu, čime bi se po zakonu i podzakonskim aktima JP Morsko dobro trebalo baviti u smislu uređenja i održavanja obalne infrastukture i plaža, državno preduzeće već godinama ne ulaže ni centa, a sve to se dešava u situaciji kada Morsko dobro svake godine iz Tivta na ime zakupa djelova obale i akvatorijuma, uzme preko milion eura. Zbog toga su mnogi djelovi obale u Tivtu u veoma zapuštenom stanju a neki se, poput segmenata šetališta na Obali Filipa Miloševića u Donjoj Lastvi, parepetnih i potpornih zidova na magistrali u Lepetanima i obalnom putu u tom tivatskom naselju, bukvalno raspadaju i u njih se ništa ne ulaže.