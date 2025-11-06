Upravni odbor FZO pokrenuo je smjenu direktora Vuka Kadića formalno zato što je produžio ugovore sa inostranim ustanovama bez saglasnosti Ministarstva zdravlja, što zakon zahtijeva. Time je, prema Upravnom odboru, prekršio proceduru i prekoračio svoja ovlašćenja.

Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić smijenjen je sa te funkcije, saznaje CdM.

Upravni odbor FZO pokrenuo je smjenu direktora Vuka Kadića formalno zato što je produžio ugovore sa inostranim ustanovama bez saglasnosti Ministarstva zdravlja, što zakon zahtijeva. Time je, prema Upravnom odboru, prekršio proceduru i prekoračio svoja ovlašćenja.

Sporni su, prema njima, ugovori koji omogućavaju liječenje crnogorskih pacijenata u inostranstvu – naročito kod hitnih i kompleksnih slučajeva. Odbor je tvrdio da takvo postupanje može izazvati pravne i finansijske posljedice po Fond.

Na drugoj strani, Kadić ističe da je riječ o uobičajenoj praksi koja postoji više od 20 godina, jer su ti ugovori neophodni da pacijenti ne bi čekali avansne uplate.

Po njegovim riječima, saglasnosti su često formalnost koja kasni, pa bi insistiranje na njoj u realnom vremenu ugrozilo živote i liječenje pacijenata.

Naglašava da nije bilo nove finansijske obaveze, već se radilo o produžetku postojećih ugovora sa provjerenim klinikama.

Kadić je radnije naveo da je njegova smjena politički motivisana. On je otvoreno kritikovao Vladu, posebno ministre zdravlja Vojislava Šimuna i finansija Novicu Vukovića, tvrdeći da novca za obaveze prema Montefarmu nema u ritmu dospijeća; odluke Vlade o “dodatnim nabavkama” nisu praćene stvarnim uplatama; te da zdravstveni sistem ne može funkcionisati samo na saopštenjima i PR kampanjama.