Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Vuk Kadić saopštio je da dio Upravnog odbora pokušava da ga nezakonito smijeni, a da je "glavni nalogodavac hajke" ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Kazao je da je spreman da podnese krivične prijave protiv predsjednika tog odbora Marka Tomaševića i njegove zamjenice Milene Roganović, jer "svjesno krše zakon i pokušavaju da destabilizuju" FZO, znajući da u zakonito sprovedenoj proceduri "neće i ne može biti osnova" za njegovo razrješenje, prenose Vijesti.

"Povodom današnje najave za održavanje hitne elektronske sjednice i inicijative Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore za moje razrješenje, koje je prvi put pokušano u petak, 17.10.2025. godine, zbog obnavljanja ugovora sa zdravstvenim ustanovama u regionu, (konkretno u Srbiji), obraćam se javnosti ovim saopštenjem. S obzirom da je ovaj postupak izazvao pažnju i zabrinutost, smatram svojom obavezom da pružim detaljno objašnjenje i uvjerim građane da su zdravlje i dobrobit pacijenata uvijek bili i ostali moj najveći prioritet", saopštio je Kadić.

Kako je obajsnio, Tomašević je 15. oktobra podnio inicijativu za njegovo razrješenje.

Kao obrazloženje, kako je rekao, problematizuju se ugovori sa zdravstvenim ustanovama u regionu, dominantno u Srbiji - VMA, Univerzitetski klinički centar Srbije, Banjica, Institut za onkologiju Vojvodine i druge, za koje FZO navodno nije imao saglasnost Ministarstva zdravlja. Naglašava da je najveći dio navedenih ugovora prvi put zaključen još prije nekoliko decenija i da je saradnja realizovana u kontinuitetu, pišu Vijesti.

Naglašava i da je Ministarstvo zdravlja o svemu uvijek obavještavano i da je svima poznato da se pacijenti upućuju u navedene ustanove.

"Takođe, želim da naglasim da nijedan prethodni direktor Fonda nije svake godine pribavljao pisanu saglasnost Ministarstva zdravlja. Moj način postupanja u potpunosti je bio u skladu sa dosadašnjom praksom i dogovorom sa resornim Ministarstvom, što je i potvrđeno kroz usvajanje godišnjeg izvještaja o radu Fonda za 2024. godinu i od strane UO FZO i Vlade Crne Gore na predlog samog Ministarstva zdravlja. Navedeni izvještaj sadržao je i pomenute 'sporne' ugovore", kazao je Kadić, prenose Vijesti.

Kaže da, kao direktor Fonda, prije svega vodi računa da svaki njihov osiguranik, posebno pacijenti kojima je neophodno liječenje van granica Crne Gore, ima obezbijeđen kontinuitet terapije i zdravstvene njege. "Dobrobit pacijenata suočenih sa teškim oboljenjima, za koja u našoj zemlji nema adekvatnog liječenja, bila mi je primarna vodilja u svakoj odluci koju sam donio."

Ističe da bi prekid saradnje sa zdravstvenim ustanovama u regionu, čak i privremen, doveo do ozbiljnog rizika po život i zdravlje pacijenata. "Mnogi naši osiguranici koji se trenutno liječe u inostranstvu ostali bi bez prijeko potrebne terapije, što bi za neke od njih predstavljalo direktnu opasnost po život. Kao ljekar i direktor, smatram da bi takav ishod bio apsolutno neprihvatljiv i suprotan misiji Fonda za zdravstveno osiguranje."

Poručuje da navedena dugogodišnja praksa nije na bilo koji način naštetila javnom interesu, pa poziva nadležno tužilaštvo da sprovede sve potrebne radnje i utvrdi sve činjenice, te da je, ukoliko se dokaže da je pričinjena bilo kakva šteta, spreman sam da za nju i odgovara, prenose Vijesti.

"Ukazujem da dio Upravnog odbora kojem je istekao mandat 18. februara 2025. godine, pa je samim tim nelegitiman, konkretno gospodin Marko Tomašević i gospođa Milena Roganović, pokušavaju na apsolutno nezakonit način, grubim kršenjem procedure propisane Zakonom o državnim službenicima i namještenicima i Statutom FZO, da realizuju moju smjenu. Zbog svega navedenog, spreman sam da podnesem krivične prijave protiv pomenutih članova Upravnog odbora, jer svjesno krše zakon i pokušavaju da destabilizuju Fond za zdravstveno osiguranje, znajući da u zakonito sprovedenoj proceduri neće i ne može biti osnova za moje razrješenje. Sve ovo su im i na samoj sjednici u petak, 17.10.2025, kao i u mejl korespondenciji kao pripremi za danas najavljenu elektronsku sjednicu, ukazala tri člana UO - gospoda Mikavica, Babović i Leovac - odbijajući da učestvuju u nezakonitim radnjama i postupcima", dodao je direktor Fonda.

Pozvao je na javnu debatu "glavnog nalogodavca ove hajke", ministra zdravlja Vojislava Šimuna, kao i predsjednika Upravnog odbora FZO-a Tomaševića "kao njegovog neposrednog izvršioca", da "pred očima javnosti suočimo činjenice i argumentaciju, pa neka građani prosude ko radi u njihovom interesu, a ko se bavi mešetarenjem."

"Red je da ministar Šimun napokon poslije dvije godine izađe nekome na crtu pred očima javnosti, jer se zdravstveni sistem ne može voditi spletkarenjem iz udobne fotelje u Ministarstvu zdravlja, već transparentno i pred očima javnosti", poručio je Kadić.

Pitao je i zašto se poslije sjednice u petak, 17. oktobra, kad Tomaševiću i Šimunu "nije prošla inicijativa" za njegovu smjenu, "ekspresno zakazuje" nova i to elektronska sjednica za prvi sljedeći radni dan - ponedjeljak.

"Kome se i zbog čega toliko žuri da uđe u Fond za zdravstveno osiguranje u ovom delikatnom trenutku kad ulazimo u posljednja dva mjeseca kalendarske i budžetske godine, ostavljam javnosti da prosudi", piše u saopštenju.