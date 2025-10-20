Kadić je ranije danas optužio ministra zdravlja Vojislava Šimuna da je „glavni nalogodavac hajke“ za njegovo razrješenje, navodeći da dio Upravnog odbora pokušava da ga nezakonito smijeni.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Uprkos najavi, elektronska sjednica Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) na kojoj je trebalo da se raspravlja o smjeni direktora te institucije Vuka Kadića nije održana, nezvanično saznaje Televizija Vijesti.

Ministarstvo zdravlja, po saznanjima TV Vijesti, uputilo je dopis Fondu u kojem navodi da je postojećim članovima Upravnog odbora istekao mandat.



Kadić je ranije danas optužio ministra zdravlja Vojislava Šimuna da je „glavni nalogodavac hajke“ za njegovo razrješenje, navodeći da dio Upravnog odbora pokušava da ga nezakonito smijeni.

Poručio je da je spreman da podnese krivične prijave protiv predsjednika Upravnog odbora Marka Tomaševića i njegove zamjenice Milene Roganović, tvrdeći da „svjesno krše zakon i pokušavaju da destabilizuju Fond“.

Najava održavanja hitne elektronske sjednice Upravnog odbora stigla je tri dana nakon što je na sjednici u petak, 17. oktobra, već bio pokušaj Kadićeve smjene.

Kadić je kazao da je to tražio Tomašević, uz obrazloženje da Fond nije imao saglasnost Ministarstva zdravlja za obnavljanje ugovora sa pojedinim zdravstvenim ustanovama u regionu, dominantno u Srbiji.

S druge strane, Kadić je naveo da je riječ o dugogodišnjoj praksi koja se sprovodila uz znanje Ministarstva zdravlja, te upozorio da bi prekid saradnje ugrozio liječenje pacijenata van Crne Gore.