Direktor Fonda za zdravstveno osiguranje Vuk Kadić kazao je da je inicijativa za njegovu smjenu političkog karaktera.

Istakao je da je izvještaj o radu Fonda za 2024. godinu usvojio i Upravni odbor fonda i Vlada, te da se u njemu nalaze svi ugovori Fonda sa regionalnim medicinskim centrima, koji sada problematizuje, kako je rekao, prije svega ministar zdravlja preko svojih ljudi u Upravnom odboru.

Ukoliko ga do tada ne smijene, Kadić najavljuje da će sam podnijeti ostavlu u slučaju da ne prođe njegov predlog budžeta Fonda za narednu godinu, koji je težak 525 miliona eura. Za Fajzer vakcine kaže da ih nije plaćao on, nego upravo ministar finansija Novica Vuković.

Kadić je gostujući na RTCG kazao da do današnjeg dana ministar zdravlja Vojislav Šimun nikada nije imao zamjerku na njegov rad. Naglasio je da su imali korektnu komunikaciju, te da ga je potez o smjeni iznenadio.

"Targetirao sam ja i ministra i predsjednika Upravnog odbora zato što je to direktno politička direktiva. Ovaj slijed događaja je za mene iznenađujući u smislu da ni u jednom trenutku nije iznio bilo kakve zamjerke na funkcionisanje Fonda za zdravstveno osiguranje, a onda odjednom njegov predstavnik, predsjednik Upravnog odbora pokreće inicijativu" kazao je Kadić.

Kadić nije smijenjen na sjednici Upravnog odbora 20. oktobra, jer je ustanovljeno da je tom upravljačkom tijelu mandat istekao još u februaru ove godine. Istakao je da članove Upravnog odbora bira Vlada i da je svaki član dužan da zna kad mu ističe mandat. Uprkos tome što ih je obavijestio da im je istekao mandat, predsjednik UO FZO Marko Tomašević, tvrdi Kadić, je insistirao da nastave i smijene direktora Fonda.

"Gospodin Tomašević i gospođa Roganović (Milena) su insistirali da se pokrene inicijativa o mojoj smjeni iako sam ih ja obavijestio da im je istekao mandat. Gospodin Tomašević je svesno htio da obmane ostale članove Upravnog odbora da uđu u krivično djelo" rekao je on.

Poslanica Građanskog pokreta URA Milena Vuković smatra da je jasno da je na djelu politička smjena.

"Ja bih rekla, vidim da je vaš naziv ove emisije politika ili zloupotreba, ja bih rekla da je ovo i politika i zloupotreba. Iz svega što smo čuli od gospodina Vuka Kadića koji je došao u emisiju da obrazloži ovdje svoju poziciju, potpuno je jasno da politika je uzela maha i da je u suštini jedna, ovako rekla bih, politička smjena ponovo na dnevnom redu. Mi smo svjedoci da se to dešava vrlo često" kazala je poslanica.

Vuković je kazala da je ovo konačno sahranjivanje meritokratije.

Kadić je najavio da će budžet od 525 miliona eura odrediti da li ostaje na poziciji, prenosi RTCG.

"Apsolutno ću podnijeti sam ostavku i to se ne postavlja kao pitanje, jer ovdje je najmanje bitan Vuk Kadić već želja da na neki način zdravstveni sistem učinimo dostupnijim svima" rekao je on.