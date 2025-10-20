Oni su reagovali na to što je Kadić ranije danas u saopštenju između ostalog poručio da dio Upravnog odbora pokušava da ga nezakonito smijeni, a da je "glavni nalogodavac hajke" ministar zdravlja Vojislav Šimun.

Izvor: Facebook

Marko Tomašević, predsjednik Upravnog odbora Fonda za zdravstveno osiguranje (FZO) Crne Gore i Milena Roganović, zamjenica predsjednika Upravnog odbora FZO Crne Gore saopštili su danas da je utvrđeno da je Vuk Kadić, toku vršenja dužnosti direktora FZO, postupao suprotno članu 77 Zakona o zdravstvenom osiguranju Crne Gore i da je u više navrata zaključivao ugovore sa zdravstvenim ustanovama izvan Crne Gore bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva zdravlja.

Oni su reagovali na to što je Kadić ranije danas u saopštenju između ostalog poručio da dio Upravnog odbora pokušava da ga nezakonito smijeni, a da je "glavni nalogodavac hajke" ministar zdravlja Vojislav Šimun, javljaju Vijesti.

Kadić je u istom saopštenju naveo i da je spreman da podnese krivične prijave protiv Tomaševića i Roganović, jer "svjesno krše zakon i pokušavaju da destabilizuju" FZO, znajući da u zakonito sprovedenoj proceduri "neće i ne može biti osnova" za njegovo razrješenje.

"U vezi sa javnim izjavama direktora Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, Vuka Kadića, u kojima iznosi neosnovane i netačne optužbe na račun predsjednika i zamjenice predsjednika Upravnog odbora, želimo da informišemo javnost o ključnim činjenicama i podsjetimo na zakonski okvir našeg postupanja", istakli su Tomašević i Roganović u saopštenju.

Oni su dodali da je Upravni odbor FZO, u skladu sa Zakonom o obaveznom zdravstvenom osiguranju i Statutom FZO, jedini organ nadležan da imenuje, nadzire i razrješava direktora FZO, te da cijeni njegov rad i odlučuje o zakonitosti postupanja.

"Ovaj organ čine predstavnici Ministarstva zdravlja, Ministarstva finansija, sindikata, poslodavaca i zaposlenih u Fondu, što garantuje institucionalnu ravnotežu, stručnost i nezavisnost u odlučivanju. Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore najoštrije odbacuje neosnovane, neistinite i neprimjerene optužbe direktora Fonda, Vuka Kadića, kojima pokušava da diskredituje članove Upravnog odbora i ospori zakonito sprovođenje postupka koji je u toku. Upravni odbor postupa isključivo u skladu sa zakonom i svojim nadležnostima, definisanim članom 69 Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju, kojim je jasno propisano da Upravni odbor imenuje i razrješava direktora Fonda", poručili su Tomašević i Roganović.

Oni su u saopštenju dodali da su svi postupci koji se preduzimaju zasnovani na činjenicama i važećim propisima, a ne na bilo kakvim ličnim ili političkim motivima, pišu Vijesti.

"U toku vršenja dužnosti direktora Fonda, utvrđeno je da je direktor postupao suprotno članu 77 Zakona o zdravstvenom osiguranju Crne Gore, koji propisuje: 'Za zdravstvene usluge koje ne mogu da obezbijede davaoci zdravstvenih usluga u Crnoj Gori sa kojima Fond ima potpisan ugovor, Fond neposredno zaključuje ugovor sa zdravstvenom ustanovom van Crne Gore, uz saglasnost Ministarstva'", kazali su Tomašević i Roganović.

Prema njihovim riječima, Kadić je suprotno ovoj zakonskoj obavezi, u više navrata zaključivao ugovore sa zdravstvenim ustanovama izvan Crne Gore bez prethodno pribavljene saglasnosti Ministarstva zdravlja, čime je:

• postupao protivno izričitoj zakonskoj normi,

• prekoračio svoja ovlašćenja, • doveo Fond u pravnu i finansijsku nesigurnost,

• umanjio pravnu sigurnost osiguranih lica,

• potencijalno izložio Fond finansijskoj i reputacionoj šteti.

"Ova postupanja predstavljaju ozbiljno kršenje zakonskih obaveza direktora, kao lica odgovornog za zakonitost rada Fonda. Upravni odbor je, u skladu sa statutarnim ovlašćenjima i načelima zakonitosti, dužan da reaguje radi očuvanja zakonitog funkcionisanja Fonda i zaštite interesa osiguranika i javnih sredstava. Direktor je na sjednici održanoj 17. oktobra 2025. godine imao priliku da se izjasni o svim pitanjima koja su bila predmet razmatranja", istakli su Tomađević i Roganović, kako navode Vijesti.

Tvrdnje o "pokušaju nezakonite smjene", dodaju Tomašević i Roganović, predstavljaju svjestan pokušaj obmanjivanja javnosti i skretanja pažnje sa utvrđenih nepravilnosti.

"Upravni odbor smatra nedopustivim i krajnje neprimjerenim javne napade direktora na predsjednika, zamjenicu predsjednika i druge članove Upravnog odbora, kao i prijetnje krivičnim prijavama, koje predstavljaju vid pritiska na organ koji je dužan da kontroliše njegov rad. Takvo ponašanje je u potpunoj suprotnosti sa principima profesionalnosti, odgovornosti i institucionalne saradnje. Upravni odbor neće dozvoliti da se autoritet institucije urušava ličnim istupima i pokušajima zastrašivanja. Postupak će biti sproveden do kraja, u potpunosti u skladu sa zakonom, a javnost će o svim odlukama biti blagovremeno obaviještena. Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore je institucija od javnog interesa i njegov integritet biće zaštićen od svake vrste političkih, ličnih ili medijskih pritisaka", kazali su Tomašević i Roganović, kako prenose Vijesti.

Prema nezvaničnim saznanjima Televizije Vijesti, uprkos najavi, elektronska sjednica Upravnog odbora FZO na kojoj je trebalo da se raspravlja o smjeni Kadića nije održana.

Ministarstvo zdravlja, po saznanjima TV Vijesti, uputilo je dopis FZO u kojem navodi da je postojećim članovima Upravnog odbora istekao mandat.