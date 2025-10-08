Nije mu jasno zašto Podgorica na teritoriji Zete planira izgradnju kolektora koji će koristiti samo Podgorici.

Navodi koji su se pojavili u određenim medijima da je izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu planirana jednim dijelom na zemljištu koje je u vlasništvu Glavnog grada nije istinita, poručio je predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević u emisiji „Kontakt“ na Radio Televiziji Nikšić. Kako je pojasnio, jasna je i poruka gradonačelnika Podgorice Saše Mujovića, da građanima Botuna nije ništa nuđeno kako bi eventualno prihvatili da se izgradnja na tom mjestu desi, piše CdM.

„Gradnja kolektora je planirana na katastarskoj opštini Botun, koja po Zakonu o teritorijalnoj organizaciji pripada Zeti, i tamo je predviđeno na deset parcela u katastarskoj opštini da se gradi kolektor, mi imamo ingerencije na svojoj opštini, i referendum je obavezujuć za Opštinu Zeta. Ima i osam parcela u katastarskoj opštini Dajbabe, do koje su došle cijevi, ali je čitavo postrojenje sa spalionicom planirano da se radi na parcelama koje pripadaju Zeti“, poručio je Knežević.

Umjesto da država uradi sve da sanira bazen crvenog mulja, kako kaže lider DNP-a, insistira se na ugovoru koji je prema Kneževićevim saznanjima, potpisao nekadašnji gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković. Apeluje na premijera Milojka Spajića, te Mujovića da se ne povlače radikalni potezi.

„Ja pozivam gospodina Mujovića da najzad objavi taj ugovor koji je Ivan Vuković potpisao sa dvije turske kompanije. I da nam objasni kako je bilo moguće potpisati ugovor, dobiti grantove, kupiti 80 odsto opreme, a tek onda raditi elaborate i uticaj na zaštitu životne sredine, a prije toga odrediti mjesto gdje će biti kolektor. Ono što ostaje velika dilema jeste da smo mi dobili 33 miliona grantova za ovaj projekat. Od tih 33 miliona, mi smo već utrošili 16 miliona 780 hiljada eura nakon konsultantske usluge. Ja želim da znam kome smo mi to platili konsultantske usluge, za šta“, objašnjava Knežević.

„Samo mi mora neko objasniti zašto se ne razmišlja o alternativnoj lokaciji a ima ih nekoliko i nuđene su, na teritoriji Glavnog grada. A čak je nuđena i varijanta da se ta famozna spalionica prebaci u Podgoricu, i da ona bude na dijelu gdje je deponija, ali onda je objašnjeno da bi taj prevoz fekalija prerađenih do spalionice, izazivao štetne i neprijatne mirise kroz Podgoricu. A nas ubjeđuju da to u Zeti neće uopšte da smrdi. I postavlja se jedno logično pitanje, kako biste se vi osjećali da ja sad na vašem imanju iskopam septičku jamu i kažem vam ovo je septička jama, koju ću ja isključivo da koristim, i po moje i tvoje dobro, a ti ne smiješ ni po koju cijenu, i još sam ja za to dobio grantove, ugovore koje ne želim da objavim“, ocjenio je Knežević.

Vijek trajanja kolektora bio bi osamnaest godina, a nakon bi se išlo u novu fazu proširenja, što je za Kneževića neprihvatljivo. Posebno imajući u vidu, dodaje, da je broj stanovnika na području Zete po malignim oboljenjima, rađanju djece sa autizmom, ubjedljivo najveći.

„Mi u ovome trenutku imamo bazen crvenog mulja koji je najcrnja ekološka tačka, umjesto da se država fokusira na sanaciju bazena crvenog mulja, ona planira, odnosno GG, da pored bazena instalira najzastarjeliju tehnologiju za prečišćavanje otpadnih voda sa spalionicom, koja bi sa kumulacijom čestića i podzemnih voda, postala crnogorski Černobilj i zaista bi onda život na tom području izgubio svaki smisao.“

Knežević smatra da se radi o visoko-koruptivnom poslu, te dodaje da se novac od grantova ne može izgubiti kada je riječ o projektu izgradnje kolektora, ukoliko se uloži u to, a ne u druge projekte. Dodaje da je neistina da zatvaranje poglavlje 27 u pregovorima sa Evropskom unijom ne zavisi od toga da li će kolektor biti u Botunu, već da je neophodno da dođe do sanacije otpadnih voda.

Podsjetimo, Skupština Opštine Zeta treba da donese odluku da se održi referendum, za 14. decembar, kada će se građani izjasniti na pitanje „Da li su za to da Glavni grad Podgorica na teritoriji Opštine Zeta instalira postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu“. Knežević zaključuje i da Opština ima dovoljno finansija da organizuje referendum, prenosi CdM.