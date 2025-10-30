Izgradnji kolektora protive se mještani Botuna, Opština Zeta i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koji je zaprijetio da će predstavnici njegove stranke, ukoliko se krene s realizacijom projekta, “srušiti” vlast u Podgorici.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine izdalo je građevinsku dozvolu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u zetskom naselju Botun, potvrđeno je "Vijestima".

Iz Glavnog grada redakciji "Vijesti" su rekli da su dobili usmenu informaciju o tome, ali da im još nije stigao i zvanični dokument.

Na predlog resora Slavena Radunovića, Vlada Milojka Spajića ljetos je usvojila Prostorno-urbanistički plan Crne Gore koji, pored izgradnje postrojenja u Botunu, predviđa i izgradnju još jednog, sličnog, postrojenja u opštini Zeta.

