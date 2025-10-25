Nišavić je naveo da će smanjenje cijena vode negativno uticati na poslovanje preduzeća naredne godine.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Direktor podgoričkog preduzeća “Vodovod i kanalizacije”, Aleksandar Nišavić pozvao je u Dnevniku na TV Podgorica Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine da objasni zbog čega je Opština Zeta status stranka u postupku u predmetu izdavanja građevinske dozvole za gradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, prenosi RTV Podgorica.

„Smanjenje cijena vode za šest centi po kubiku znači 1,2 miliona eura manje prihoda u budžetu za narednu godinu. Ta sredstva su trebalo da budu iskorišćena za razvojne projekte, ulaganje u infrastrukturu, poboljšanje mreže i kvaliteta usluge prema građanima. Nedostatak ovih sredstava uticaće da narednu godinu provedemo u situaciji gdje ćemo morati da brinemo da izmirime sve dugove i održimo redovno poslovanje, dok će ulaganje u infrastrukturu morati da izostane“, kazao je Nišavić.

Podsjeća da 5. novembra ističe rok od 90 dana za donošenje odluke i za održavanje sjednice Skupštine Glavnog grada.

„Ukoliko se parlament ne sastane, primjenjuje se cijena koju je predložila Regulatorna agencija“, objašnjava Nišavić.

Navodi da prethodnih pet godina imaju metodologiju koja nije primjenjiva, jer je Zakon neprimjenjiv u tom dijelu i bilo je neophodno isti korigovati i prilagoditi stanju u ovom sektoru.

„Sa novim ministrom i njegovim timom smo u pregovorima već godinu dana i na pragu smo da riješimo ovo pitanje. To svakako neće uticati na cijenu za narednu godinu, ali makar ćemo za neki naredni period stvoriti preduslove za održivo poslovanje u kontinuitetu“, istakao je Nišavić.

Ministarstvo da obrazloži zbog čega je Opština Zeta dobila status da bude stranka u postupku

Očekuje da nadležno ministarstvo obrazloži zbog čega je Opština Zeta dobila status da bude stranka u slučaju dobijanja građevinske dozvole za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

„Mi smo, u skladu sa zahtjevom nadležnog ministarstva, dostavili svu dokumentaciju i nakon toga dopunsku dokumentaciju za davanje mišljenja. Nadležno ministarstvo je zatražilo saglasnost od nadležnih institucija i mislim da ne postoje prepreke, kao što je ministar i naveo, da se građevinska dozvola izda, što me veoma raduje. Međutim, nakon toga slijedi i jedan dokument, odnosno rješenje kojim se Opštini Zeta daje za pravo da bude stranka u ovom postupku, što dodatno može zakomplikovati tu proceduru. Ne znam koji je osnov za to i bilo bi lijepo da nadležno ministarstvo to i obrazloži i koja su prava susjedne opštine, imajući u vidu da je riječ o parceli koja je u vlasništvu Glavnog grada, a koja nema terete i ograničenja i koja se nalazi na KO Dajbabe i Botun. Podsjetiću da je ovo projekat od državnog interesa i ne znam koji je osnov da nadležno ministarstvo daje ovakav status susjednoj opštini“, kazao je Nišavić.

Prema njegovim riječima, građani opštine Zeta se trenutno suočavaju sa mnogo većim problemima nego što je to slučaj sa građanima Podgorice.

„Nizvodno od samog postrojenja imamo svakodnevno zagađenje od desetina hiljada kubika neprečišćene vode koja ide direktno u rijeku Moraču. Samim tim, građani Zete ribu koju ulove treba da znaju da je zagađenja. Takođe, kvalitet podzemnih voda je sve lošiji. Rješavanje ovog problema će, prije svega, biti dobro za građane Botuna, Zete, kao i sve građane Podgorice koji žive nizvodno od samog postrojenja. Neophodno je što prije riješiti ovaj najvažni i najveći problem u glavnom gradu i državi. Potrebno je što prije realizovati ovaj projekat i ovdje nema mjesta za politiku – u pitanju su osnovne ljudske potrebe koje moramo rješavati“, istakao je Nišavić.

Na kraju, kako ističe, cijeli ovaj slučaj je pitanje političke volje.

„Imamo neke elemente kod donosioca odluka gdje se kod pravne norme i segmenta natkriva politika i politički interesi, što ne bi trebalo da se dešava. Ovdje treba da se pita isključivo struka. Stručnjaci su ukazali da ovaj projekat nema negativan uticaj na životnu okolinu i ne bi trebalo da se od svega izvuče samo politički aspekt, a da ispaštaju građani. Našim partnerima, kao ni izvođaču, nije jasno, da neko ne želi da riješi najvažni infrastrukturni projekat“, kazao je Nišavić.