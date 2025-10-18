Glavni grad i Vodovod podnijeli su zahtjev 22. septembra, ali je ministarstvo tražilo dopune 30. septembra.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Ministarstvu prostornog planiranja 16. oktobra je stigla dopunjena dokumentacija za građevinsku dozvolu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, čime je rok za izjašnjenje produžen do 16. novembra, saopštila je za Dan državna sekretarka Marina Izgarević Pavićević, prenosi CdM.

Nakon dostavljene dokumentacije, slijedi provjera i pribavljanje saglasnosti od nadležnih institucija (CEDIS, CGES, Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine i dr.).

Preduzeće Deponija još nije dostavilo tražene ispravke dokumentacije, dok će zahtjev Opštine Zeta za uvid u projekat biti prihvaćen.