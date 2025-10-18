Glavni grad i Vodovod podnijeli su zahtjev 22. septembra, ali je ministarstvo tražilo dopune 30. septembra.
Ministarstvu prostornog planiranja 16. oktobra je stigla dopunjena dokumentacija za građevinsku dozvolu za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, čime je rok za izjašnjenje produžen do 16. novembra, saopštila je za Dan državna sekretarka Marina Izgarević Pavićević, prenosi CdM.
Nakon dostavljene dokumentacije, slijedi provjera i pribavljanje saglasnosti od nadležnih institucija (CEDIS, CGES, Uprava za vode, Agencija za zaštitu životne sredine i dr.).
Preduzeće Deponija još nije dostavilo tražene ispravke dokumentacije, dok će zahtjev Opštine Zeta za uvid u projekat biti prihvaćen.