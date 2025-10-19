On navodi da su se nakon stava ministarstva pojavile određene nedoumice.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Prolongiranje dostavljanja odgovora imalo bi daleko ozbiljnije posljedice pa pozivam premijera i sve zainteresovane strane da zajedno uložimo maksimalne napore da u narednim danima obezbijedimo sve preduslove nadležnom ministarstvu za odlučivanje i konačno izjašnjenje, saopštio je za Dan Aleksandar Nišavić, direktor Vodovoda. To je kazao komentarišući pomjeranje roka za izdavanje građevinske dozvole za gradnju kolektora u Botunu.

Glavni grad i Vodovod su 22. septembra Ministarstvu prostornog planiranja predali zahtjev za građevinsku dozvolu i prvobitni rok do kojeg je ovaj državni organ trebao da se izjasni bio je 22. oktobar. Međutim, ministarstvo je 30. septembra tražilo dopunu dokumentacije što je investitor dostavio 16. oktobar, pa je novi rok do kojeg ministarstvo treba da odluči 16. novembar.

“Uvažavajući činjenicu da je u prethodnom periodu došlo do izmjene zakona, javila se potreba da se izvrši dopuna dokumentacije za izdavanje građevinske dozvole, na koju smo reagovali ažurno i u najkraćem roku dostavili potrebna dokumenta. S obzirom na to da se radi o veoma obimnoj i specifičnoj dokumentaciji i crtežima, određeno vrijeme za kompletiranje zahtjeva utrošeno je i u usaglašavanju načina dostave i pristupa dokumentaciji u nadležnom ministarstvu, na šta nismo mogli značajnije uticati”, saopštio je Nišavić.

“Iako ni na koji način ne želimo da utičemo na proces izdavanja građevinske dozvole, postoje određene nedoumice nakon objavljene izjave nadležnog ministarstva, a koje se prije svega odnose na slanje zahtjeva na saglasnost Sekretarijatu susjednoj Opštini. Vlasnik parcele u listu nepokretnosti u svojstvu svojine je Glavni grad, u obimu 1/1, bez tereta i ograničenja”, kaže Nišavić.

Nišavić dodaje da su u novembru 2023. godine ministarstvu dostavili zahtjev za uklanjanje dalekovoda sa parcele na kojoj je planirana gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, prenosi Dan.

“Ni nakon evo dvije godine nismo dobili odgovor, a svi smo upoznati koji su predviđeni rokovi za odgovor. Prolongiranje dostavljanja odgovora u ovoj situaciji imalo bi daleko ozbiljnije posledice, pa i ovim putem apelujem na nadležne institucije da zahtjeve ministarstva u ovom predmetu uzmu kao prioritet u razmatranju”, poručio je Nišavić.