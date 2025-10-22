Žalba Opštine Zeta na izdatu građevinsku dozvolu mogla bi, kažu izvori Vijesti, da dovoljno prolongira rokove za početak gradnje, a tako i aktivira klauzule o plaćanju penala.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Ministar prostornog prlaniranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović donio je rješenje prema kojem se Opštini Zeta priznaje svojstvo stranke u postupku po postupku Glavnog grada i podgoričkog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda (kolektora) u Botunu, saznaju "Vijesti".

Prema nezvaničnim informacijama, to rješenje omogućava Opštini Zeta da osporava građevinsku dozvolu za kolektor ukoliko bi je resor Radunovića izdao, prenose Vijesti.

Izvori "Vijesti" tvrde da Zeta ne može biti stranka u postupku, jer se još nije razgraničila sa Podgoricom, a da su parcele u vlasništvu Glavnog grada.

"Ovime se samo pokušava odugovlačiti proces i ostavlja mogućnost da Zeta osporava izdatu građevinsku dozvolu, da gradnja kolektora ne počne, a da Podgorica plati penale", kažu izvori "Vijesti".

Glavni grad bi, ranije je više puta saopštavano, morao da plati oko 100 miliona eura ukoliko izgradnja postrojenja ne počne do kraja godine.

Žalba Opštine Zeta na izdatu građevinsku dozvolu mogla bi, kažu izvori Vijesti, da dovoljno prolongira rokove za početak gradnje, a tako i aktivira klauzule o plaćanju penala.

Izvori "Vijesti" još navode da ovakvo rješenje "daje gotovo ista prava Zeti i Podgorici".

Radunović je, objavio je danas portal RTCG, rekao da je za kolektor u Botunu dokumetacija skupljena. Kako je istakao nakon manjih propusta koji su vraćeni na ispravku neće postojati nijedan jedini razlog sa zakonske strane da se ne izda građevinska dozvola.

"Problem koji imaju građani u Botunu je sa zagađenjem od strane tadašnjeg kombinata alumiinijuma (bazen crvenog mulja). Tamo su užasni uslovi za život. Voda zatrovana a ovo je bio još jedan dodatak sa ovim incidentima koji su se dešavali sa prelivanjem iz Podgorice iz kolektora ovog starog koji je bio predviđen za pedesetak hiljada ljudi, tako da je sve to dodatno otežalo situaciju", kazao je Radunović.

Rješenje je obrazloženo odredbama Zakona o upravnom postupku kojim je propisano da stranka može biti fizičko ili pravno lice "na čiji je zahtjev pokrenut upravni postupak, o čijim pravima, obavezama ili pravnim interesima se upravni postupak vodi po službenoj dužnosti ili koje radi zaštite svojih prava i pravnih interesa ima pravo da učestvuje u postupku".

Prema informacijama "Vijesti" Opština Zeta je svoj pravni interes iskazala žalbom na rješenje kojim je Agencija za zaštitu životne sredine dala saglasnost na elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje kolektora.

Direktor podgoričkog "Vodovoda" Aleksandar Nišavić nedavno je za "Dan" saopštio da je vlasnik parcele, na kojoj je planirana gradnja kolektora, u listu nepokretnosti u svojstvu svojine Glavni grad, u obimu 1/1, bez tereta i ograničenja.

Na predlog Radunovićevog resora Vlada Milojka Spajića ljetos je usvojila Prostorno-urbanistički plan Crne Gore koji pored izgradnje postrojenja u Botunu, predviđa i izgradnju još jednog, sličnog, postrojenja u opštini Zeta.