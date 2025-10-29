Izgradnji kolektora protive se mještani Botuna, Opština Zeta i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koji je zaprijetio da će predstavnici njegove stranke, ukoliko se krene s realizacijom projekta, “srušiti” vlast u Podgorici.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Ministarstvo ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERS) odbilo je žalbu Opštine Zeta na rješenje Agencije za zaštitu živote sredine, kojim je data saglasnost na elaborat o procjeni uticaja za projekat izgradnje postrojenja za prečišćavanja otpadnih voda (kolektora) u Botunu.

To je "Vijestima" potvrđeno iz više nezvaničnih izvora.

Žalba Opštine Zeta je jedan od razloga zbog kojeg je Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine donijelo rješenje prema kojem se Opštini Zeta priznaje svojstvo stranke u postupku Glavnog grada i podgoričkog preduzeća 'Vodovod i kanalizacija' za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

To rješenje omogućava Opštini Zeta da osporava građevinsku dozvolu za kolektor ukoliko bi je resor Radunovića izdao.

Žalba Opštine Zeta na izdatu građevinsku dozvolu mogla bi, rečeno je redakciji ranije, dovoljno da prolongira rokove za početak gradnje, a tako i aktivira klauzule o plaćanju sankcija. Objašnjeno je i da nije jasno kako Opština Zeta može biti stranka u postupku jer još nije došlo do razgraničenja, a parcele namijenjene za gradnju kolektora vode se na Glavni grad.

Na predlog Radunovićevog resora, Vlada Milojka Spajića ljetos je usvojila Prostorno-urbanistički plan Crne Gore koji, pored izgradnje postrojenja u Botunu, predviđa i izgradnju još jednog, sličnog, postrojenja u opštini Zeta.

Izgradnji kolektora protive se mještani Botuna, Opština Zeta i Demokratska narodna partija Milana Kneževića, koji je zaprijetio da će predstavnici njegove stranke, ukoliko se krene s realizacijom projekta, “srušiti” vlast u Podgorici. Oni tvrde da bi gradnja kolektora negativno uticala na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a mještani su poručili da će svoje selo “braniti jedinim čime raspolažu - svojim životima”.