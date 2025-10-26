Ova odluka dolazi svega nekoliko sati nakon što je Uprava policije saopštila da je tokom racija u Podgorici privedeno oko 45 turskih državljana, te da su dvojica osumnjičena za ranjavanje jednog Podgoričanina na Zabjelu.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Premijer Milojko Spajić saopštio je večeras da će Vlada Crne Gore sjutra po hitnoj proceduri donijeti odluku o privremenom ukidanju bezviznog režima za državljane Turske.

Kako je naveo u objavi na društvenoj mreži „X“, odluka se donosi „u cilju očuvanja bezbjednosti, ali i ekonomskih aktivnosti i dobrih bilateralnih odnosa“.

„U narednom periodu iniciraćemo intenzivne razgovore sa Republikom Turskom kako bismo, u duhu dobre saradnje i savezništva, pronašli najbolji model u obostranom interesu“, poručio je Spajić.

Vlada će, prema najavama, razmotriti privremeno obustavljanje bezviznog režima dok se ne sprovedu dodatne bezbjednosne procjene i ne definišu novi uslovi boravka stranih državljana u Crnoj Gori.



