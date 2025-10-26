Podgorička policija traga za trojicom Turskih državljana koji su sinoć nožem teško povrijedili muškarca na terasi lokala na Zabjelu.

Izvor: Printscreen

Podgorička policija traga za trojicom državljana Turske koji su sinoć u naselju Zabjelo teško povrijedili i nožem ranili Podgoričanina M.J., saopšteno je nezvanično iz Uprave policije portalu Vijesti. O događaju je obaviješteno nadležno tužilaštvo, a još se čeka kvalifikacija krivičnog djela.

Povrijeđeni muškarac ispričao je novinarki portala Vijesti, a ranije i policiji, da se napad dogodio dok je bio sa društvom na terasi lokala i da su napadači prišli nakon zatvaranja lokala:

"Trotoarom su prolazila tri ili četiri turska državljanina i dobacivala nam nešto na turskom. Pitao sam ih ima li neki problem, i jedan od njih mi je odgovorio: 'Ima'. Ta osoba, starosti oko 30 godina, tamnog tena, crne kose i brade, visine oko 180 centimetara, krupne građe, nosila je crnu duksericu i farmerke. Kada sam mu prišao, uhvatili smo se za majice, počeli da se guramo, rvamo i pali smo na trotoar. Iznad sebe sam vidio još dvojicu njih – jedan je starosti oko pedeset godina, sijede kose, gušće brade, u crvenoj majci. Ne mogu se sjetiti opisa trećeg. Tada su mi zadali više udaraca nogama i rukama po tijelu, a zatim i više uboda nožem", kazao je M.J.

On je dodao da je uspio da udari jednog od napadača, otrgao se i počeo bježati, dok su ga napadači jurili s noževima u rukama:

"Trčali su za mnom ulicom, dok nije stao automobil koji se ponudio da me prebaci do Urgentnog bloka. Tokom pregleda konstatovano mi je sedam ubodnih rana, a glava mi je otvorena", rekao je povrijeđeni.

Istraga je u toku, a policija poziva sve koji imaju informacije o napadačima da se jave nadležnim službama.