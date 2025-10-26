Podgorička policija večeras sprovodi veliku akciju u naselju Zabjelo, nakon što je sinoć oko 2 sata poslije ponoći teško povrijeđen i nožem ranjen Podgoričanin M.J.

Izvor: Print screen

Na Zabjelu, u kompleksu Vektra, večeras su tri državljanina Turske zabarikadirana u kazinu, nakon što je grupa mještana, prema riječima očevidaca, pokušala fizički da se obračuna s njima.

Na licu mjesta prisutno je najmanje pet policijskih vozila, uključujući dva kombija „marice“, kao i više inspekcijskih automobila. Policija je raspoređena oko ulaza u kazino i pokušava da smiri situaciju, dok se građani i dalje ne razilaze, više od pola sata od početka intervencije.

Prema nezvaničnim informacijama, trojica državljana Turske odbijaju da izađu iz objekta, strahujući od fizičkog napada. Iz policije još nije stiglo zvanično saopštenje.

Policija je nakon što ih je izvela iz kazina, dvojicu državljana Turske privela, a prema nezvaničnim informacijama sumnja se da je jedan od njih umiješan u sinoćnji napad.

Nakon toga, grupa građana počela je da se razilazi.

Iz policije još nema zvaničnog saopštenja o cijelom slučaju.