Pojačane aktivnosti policije na teritoriji cijele Podgorice – privedeno 45 turskih državljana

Podgorička policija identifikovala je i privela dvojicu državljana Turske koji se dovode u vezu sa sinoćnim ranjavanjem jednog lica na Zabjelu, potvrđeno je iz Regionalnog centra bezbjednosti „Centar“.

Incident se dogodio oko 00:30 časova kod jednog ugostiteljskog objekta, kada je u tuči više osoba korišćen nož. Jedna osoba je tom prilikom zadobila povrede u predjelu grudi i ruku. Policija i tužilaštvo sprovode dalje mjere i radnje kako bi utvrdili pravnu kvalifikaciju djela i eventualnu odgovornost.

Uprava policije je, imajući u vidu više incidenata u kojima su u posljednja 24 časa učestvovali turski državljani, sprovela koordinisane akcije na teritoriji Podgorice, u saradnji sa graničnom policijom. Tokom racija privedeno je oko 45 stranih državljana.

Policija će, kako je saopšteno, provjeriti razloge, zakonitost i opravdanost njihovog boravka u Crnoj Gori, te procijeniti da li postoje elementi za otkaz boravka i protjerivanje.

„Službenici Uprave policije će beskompromisno nastaviti pojačane kontrole boravka stranaca i preduzimati represivne mjere prema onima koji ne poštuju zakone Crne Gore“, poručili su iz policije.