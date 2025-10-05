U Crnoj Gori danas prijepodne biće oblačno, dok se poslijepodne i naročito tokom noći očekuju kiša, pljuskovi i grmljavina.

Izvor: Dejan Feratović

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u južnim i centralnim predjelima očekuju se mjestimično umjerene do obilne padavine.

Vjetar će biti umjeren do jak, južni jugoistočni.

Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 12, najviša dnevna od 7 do 21 stepen.

Podgorica: Prijepodne promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana i tokom noći, kiša, pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do jak južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 10, najviša dnevna do 20 stepeni.