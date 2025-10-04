Iz takođe članice vladajuće koalicije – Slobodne Crne Gore kažu da jesu za rješenje, ali ne na štetu građana.

Izvor: Glavni grad Podgorica

Vrijeme za dogovor o zgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ističe, a saglasnost među svim političkim akterima vlasti i dalje izostaje, odnosno neki su otvoreno protiv ekološki ključnog projekta za Podgoricu, Zetu i širu okolinu. Uoči naredne sjednice Skupštine Glavnog grada, koja bi mogla biti presudna za sudbinu višemilionskog projekta koji je planiran u blizini sela Botun, pitali smo odbornike – da li i kako planiraju da doprinesu njegovom rješavanju, prenosi Gradski portal.

Vrijeme ističe – a dogovora svih aktera vladajuće koalicije u Glavnom gradu o početku gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda , još nema. Dok iz gradske uprave ponavljaju da je riječ o strateški važnom projektu za Podgoricu, Zetu i širu okolinu, oštro se protive Demokratska narodna partija koja je u vlasti, kao i opština Zeta i mještani Botuna. Da je riječ o važnom projektu za sve građane – Demokrate nemaju dilemu.

„Da uzmemo u obzir i da je naš funkcioner direktor Vodovoda, koji se najduže zalaže za ovo pitanje, tako i da ćemo na narednoj sjednici pružiti podršku gradonačelniku“, kazao je funkcioner Demokrata Mitar Paunović za RTV Podgorica.

„Izgradnja kolektora vjerovatno treba da se desi, ali ne na način da to ugrožava nečije živote, a to misle građani Botuna“, istakao je funkcioner Slobodne Crne Gore Boban Radević.

S druge strane, u opozicionom Pokretu Preokret smatraju da je trenutna situacija posljedica toga što se vlast, tvrde, ne vodi programom, već logikom partijskih dilova.

„I kada je tako politika izmiješana, vi ne znate što zeli neko iz pozicija vlasti. Ono što je činjenica je da unutar vlasti imamo dio koj izigrava opoziciju i sad se on nas očekuje da mi učestvujemo u tom političkom folkloru“, kazao je Mirza Krnić iz Preokreta.

U vladajućoj koaliciji su svjesni da je izgubljeno mnogo vremena za realizaciju projekta o kojem, saglasni su sa Preokretom, građani nijesu dovoljno informisani.

„Umjesto da smo iskoristili sve ove godine, pa i one četiri koje su bile totalna pauza za vrijeme Ivana Vukovića, da kvalitetno komuniciramo ovaj projekat, došli smo u situaciju da kada se približavamo par mjeseci do kraja roka ulazimo u ono što se zove krizna komunikacija“, kazao je Paunović.

„Načuo sam čak da će Mujović inicirati da određena grupa građana pođe u posjetu nekoj od evropskih zemalja da se na licu mjesta uvjeri da li je to postrojenje štetno ili nije, nakon čega bi se donio konačni sud“, kazao je Radević.

„Cijela priča je otišla na jedan politikantski teren, umjesto da se sagleda da li stvarno može doći do neke štete i kako da od izvođača tražimo garancije da izvedu posao kako treba, ovdje se priča kako se neće dozvoliti, jer je to Podgorica ili Zeta i tome slično“, mišljenja je Krnić.

Dok su iz Pokreta Evropa sad, koji predvodi gradsku upravu, još jednom poručili da će saradnju nastaviti samo sa partnerima koji imaju odgovoran odnos prema ključnim pitanjima razvoja Glavnog grada – stav Demokratske narodne partije RTV Podgorica nije uspjela da dobije. A sagovornici tog medija na narednoj sjednici Skupštine Glavnog grada, koja je zakazana za utorak, očekuju konačan odgovor – da li će Podgorica izgubiti stotine miliona eura ukoliko do gradnje ipak ne dođe?