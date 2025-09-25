To je rekao tokom predavanja „Crnogorski politički lavirint: izazovi i mogućnosti“, na 18. REACT Forumu za mlade u organizaciji „ALFA centra“ na Žabljaku.

Izvor: Vlada Crne Gore

Predsjednik i poslanik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović kazao je da podržavaju gradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda, ali da nije istina da ne postoji druga tehnologija, ili druga lokacija za gradnju tog postrojenja.

To je rekao tokom predavanja „Crnogorski politički lavirint: izazovi i mogućnosti“, na 18. REACT Forumu za mlade u organizaciji „ALFA centra“ na Žabljaku.

Odgovarajući na pitanje u vezi sa izgradnjom postrojenja u Botunu, Abazović je kazao da je uprava Glavnog grada prevarila mještane Botuna jer je, prema njegovim riječima, „gradonačelnik prije izbora rekao da se neće graditi sistem, jer mu je cilj bio da što prije sjedne u fotelju“.

„Podržavamo gradnju sistema za prečišćavanje, ali nije istina da ne postoji druga tehnologija, ili druga lokacija. Situacija je jednostavna – ako je ovo jedina opcija to je trebalo odmah reći, a ne im davati lažna obećanja. Na kraju će stranke napraviti neku trgovinu na štetu građana. Ne prihvatam da od tog sistema zavisi naše članstvo u EU. Podržavam građanske i ekološke aktiviste“, istakao je Abazović, kako je saopštio „ALFA centar“.

Kaže da je očekivao da se 2025. godine razgovara o turizmu, infrastrukturi, a ne o spomenicima iz Drugog svjetskog rata, ubistvima, dosijeima, prenose Vijesti.

Na pitanje učesnika "čiji će tas na vagi" URA biti 2027. godine, Abazović je rekao da mu je cilj da izbori budu programsko takmičenje, mada strahuje da će te godine biti "novi referendum", imajući u vidu većinsko djelovanje sadašnjih političkih partija.

„Mi ćemo kako tada, tako i danas, braniti svoje stavove. Ni 2020. nijesmo bili tas na vagi DF-u, ni DPS-u, nećemo ni 2027. nikome, već ćemo zastupati svoje programske ciljeve. Vlada na čijem sam čelu bio izabrana je sa podrškom 42 poslanika, što se ranije nije dogodilo. Drugi mogu politiku da svedu na trgovinu, mi nećemo – mi je svodimo na principe od kojih ne odustajemo i na politici pomirenja, da svako dobije priliku da radi za dobro Crne Gore“, poručio je Abazović.

Vjeruje da Crna Gora za 10 – 15 godina može napraviti značajne iskorake, a najveća opstrukcija njenom razvoju je „siromaštvo uma i stalna potreba da druge gledamo kao neprijatelje, da imamo potrebu da jedne druge ne podržimo“. To siromaštvo je, smatra, mnogo teško prevazići.

Kada su u pitanju odnosi sa susjednim zemljama, prema riječima Abazovića, stalno su na relaciji „toplo-hladno“, a trenutno su na najgorem nivou, ocjenjuje on.

„U regionu nemamo saradnju na nekom visokom nivou, a to što smo oslonjeni jedni na druge i 'glumatamo' nešto drugo, je druga stvar. Region je u velikim problemima i smatram da su mostovi saradnje jedini pravi put kojim svi moramo ići“.

Kada je u pitanju članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, Abazović smatra da je bitnije da imamo standarde koje EU zastupa, da imamo nezavisne i profesionalne institucije, a da je manje bitno da li ćemo u Uniju ući 2028. ili 2030. godine.

Prema njegovim riječima, 30. avgust 2020. godine je najvažniji datum kada su u pitanju demokratski procesi u Crnoj Gori, jer je građanin sebi vratio suverenitet, a partija koja je do tada bila na vlasti shvatila da je smjenjiva. Tokom posljednjih pet godina, kako je kazao, neke stvari su se "zatalasale", neke su urađene dobro, neke su se mogle uraditi drugačije, senzibilnije, neke greške su ponovljene, i još uvijek kao društvo nismo demokratski sazreli.

REACT, na kome učestvuje oko 60 mladih iz zemlje i regiona, završava se sjutra, a za predavanja su zaduženi državni zvaničnici, političari, stručnjaci, pišu Vijesti.

Najistaknutijem učesniku će, u vidu jednokratne stipendije, i ove godine biti dodijeljena nagrada “Aleksandar Šime Dedović” za doprinos razvoju evroatlantske misli.

Ovogodišnji partneri REACT-a su Ministarstvo evropskih poslova i Opština Žabljak.