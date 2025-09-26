On je naglasio da lokalna samouprava želi da se „čuje glas svakog građanina“, te da je procedura pokrenuta u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Zeta.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Potpredsjednik Opštine Zeta Aleksandar Marković saopštio je danas na pres konferenciji koju su organizovali koalicija "Za budućnost Zete" i nezavisni odbornici da će građani na referendumu odlučivati o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, pišu Vijesti.

„Danas smo ovdje da objavimo važnu odluku koja se tiče budućnosti naše opštine – raspisivanje referenduma o izgradnji kolektora, pitanju koje izaziva zabrinutost među našim građanima zbog štetnog uticaja na životnu sredinu i kvalitet života“, rekao je Marković na konferenciji za medije.

On je naglasio da lokalna samouprava želi da se „čuje glas svakog građanina“, te da je procedura pokrenuta u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Opštine Zeta.

Prema njegovim riječima, inicijativa za referendum biće podnijeta predsjedniku Skupštine opštine, koji će u narednim danima donijeti odluku o raspisivanju referenduma. Nakon toga, biće formirana Komisija za sprovođenje referenduma i imenovani glasački odbori, „koji će garantovati pravilnost glasanja“.

Marković je precizirao da će referendum biti održan u roku od 45 do 90 dana, a rezultati objavljeni u „Službenom listu Crne Gore – opštinski propisi“ najkasnije 15 dana nakon glasanja. Odluka će biti donijeta većinom glasova izašlih građana, pod uslovom da je izlaznost većinska.

„Naša obaveza je da zaštitimo interese Zete i njenih građana. Zajedno ćemo odlučiti o budućnosti naše opštine, vodeći računa o očuvanju životne sredine i dobrobiti zajednice“, poručio je Marković, pozvavši sve građane da iskoriste svoje pravo i aktivno učestvuju u ovom „demokratskom procesu“.