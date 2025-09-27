U Crnoj Gori danas će biti promjenljivo do pretežno oblačno.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u prvom dijelu dana uglavnom će biti suvo ili uz rjeđu pojavu slabe kiše, a od sredine dana mjestimično kiša, ponegdje pljusak i grmljavina, češće na sjeveru zemlje.

Vjetar najčešće slab i promjenljiv, krajem dana i tokom noći ponegdje umjeren do pojačan sjeverni. Jutarnja temperatura vazduha od 7 do 17, najviša dnevna od 13 do 26 stepeni.