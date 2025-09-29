Danas na sjeveru slaba kiša, na jugu uglavnom suvo

Izvor: MONDO/Anđela Vukčević

Na jugu Crne Gore danas će biti malo do umjereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo ili uz rijetku pojavu kratkotrajne kiše.

Kako je saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, na sjeveru će biti promjenljivo, uz povećanu oblačnost, a ponegdje se očekuje uglavnom slaba kiša.

Vjetar će biti slab do umjeren i promjenljiv, u jutarnjim i noćnim satima povremeno umjeren do pojačan sjeverni.

Jutarnja temperatura vazduha od šest do 17, najviša dnevna od 13 do 26 stepeni.