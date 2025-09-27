To su samo neka od pitanja na koja će 7. oktobra odbornicima Skupštine Glavnog grada odgovarati gradonačelnik Saša Mujović i njegovi saradnici, ali i čelnici lokalnih preduzeća

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Na koji će način Glavni grad riješiti pitanje bazena crvenog mulja u Botunu, kao i kako teče komunikacija, šta je do sada urađeno i kakve su finansijske posljedice mogućeg stopiranja gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u istom zetskom selu, da li nova sanitarna kada “Deponije” zaista otežava život na Koniku i dijelu Tuzi, šta je sa obećanim subvencijama za produženi boravak mlađih osnovaca...

To su samo neka od pitanja na koja će 7. oktobra odbornicima Skupštine Glavnog grada odgovarati gradonačelnik Saša Mujović i njegovi saradnici, ali i čelnici lokalnih preduzeća, prenose Vijesti.

Predsjednika kluba odbornika DPS-a Andriju Klikovca, stoji na sajtu Skupštine Glavnog grada, interesuje pitanje bazena crvenog mulja u Botunu.

“Na koji način će Glavni grad pomoći stanovnicima Botuna u vezi s rješavanjem crne ekološke tačke - bazen crvenog mulja, koja decenijama ugrožava život građanima Zete i Podgorice i koji su dalji koraci”, pitao je Klikovac.

Odbornica Nove srpske demokratije Jelena Milošević takođe će se kod Mujovića interesovati za situaciju u Botunu.

“Da li ste razgovarali sa stanovnicima Zete u vezi s kolektorom u Botunu? U javnosti kruže priče da je građanima ponuđen otkup zemljišta i trosobni stan u Podgorici. Smatram da je veoma važno da građani budu tačno informisani, pa Vas molim da kažete s kim ste tačno razgovarali i šta im je zaista ponuđeno”, pita ona.

Miloša Maškovića iz Evropskog saveza interesuje na koji će način Glavni grad osigurati početak gradnje u Botunu, s obzirom na najave da će to mještani fizički spriječiti.

“Da li planirate da, ukoliko medijacija i organizacioni koraci ne budu dovoljni, uputite zvaničan zahtjev Ministarstvu unutrašnjih poslova - Upravi policije za asistenciju pri obezbjeđenju radova...”, zanima Maškovića.

Mitar Paunović iz Demokrata tražio je odgovor o statusu projekta izgradnje Bulevara Vojislavljevića.

“Kako ste zadovoljni radom gradske uprave po pitanju Zelene agende i napretkom sporta u Glavnom gradu”, pitanje je koje je Mujoviću uputio odbornik Pokreta za Podgoricu Miloš Krstović.

Mirza Krnić iz Preokreta se takođe interesuje za Botun. On je sekretara sekretarijata za finansije Balšu Špadijera pitao na osnovu koje dokumentacije zvaničnici Glavnog grada saopštavaju da bi, u slučaju da se ne počne s gradnjom kolektora do kraja godine, Podgorica platila “penale” od 100 miliona eura. Krnić je pitao i kad će kompletna finansijska dokumentacija u vezi s postrojenjem biti dostupna.

Stefan Ćulafić iz DPS-a pita glavnu gradsku arhitekticu Dušku Mačić da li je zadovoljna Prostorno-urbanističkim planom Podgorice, koji je polovinom avgusta usvojen na elektronskoj sjednici Vlade Crne Gore.

Odbornik Mensur Šaljaj traži odgovore na pitanje načina rješavanja neprijatnih mirisa s gradske “Deponije”, ali i zašto raseljeni s Kosova, uglavnom Romi i Egipćani još nijesu dobili stanove na trajno korišćenje u “Kampu Konik”.

Odbornik DPS-a Adi Jakupović takođe pita preduzeće “Deponija” da li im protesti mještana Konika i dijela Tuzi otežavaju rad i šta bi za grad značila odluka o odustajanju od gradnji novih sanitarnih kada.

Njegova koleginica Mirjana Radulović pitala je zamjenicu gradonačelnika Nađu Ljiljanić kada će ispuniti predizborno obećanje da će roditelji dobiti subvencije od 50 odsto za plaćanje produženih boravaka đacima od prvog do trećeg razreda osnovne škole u licenciranim ustanovama.

Više odbornika pitalo je direktore nadležnih službi u vezi sa sve češćim saobraćajnim kolapsima, ali i kako kažnjavaju nekulturu vozača i parkiranje mimo propisa, pišu Vijesti.

Pomoć nakon požara, legalizacija...

Odbornik Evropskog saveza Budimir Mugoša pitao je koje je mjere preuzela Služba za poljoprivredu kako bi pomogla gazdinstva čija su imanja izgorjela u ljetošnjim požarima. On je tražio i odgovor u vezi s brojem zahtjeva za nakandu štete, ali i koliko je Glavni grad izdvojio novca za pomoć...

Njegovog prezimenjaka Iliju Mugošu iz Stranke evropskog progresa interesuje šta će Glavni grad uraditi da olakša Podgoričanima proces legalizacije bespravno sagrađenih objekata, u skladu s ljetos usvojenim novim zakonom. On je tražio odgovor i na pitanje koji su najčešći razlozi zbog kojih su građani ranije odbijani za legalizaciju.