“Mi imamo jasno definisan vremenski okvir kada moramo početi sa gradnjom-do kraja godine. Tu prostora za izmicanje nema”, jasan je Mujović.

Izvor: Vlada Crne Gore

Gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu nema alternativu, tu neće biti uzmicanja, poručio je gradonačelnik Podgorice Saša Mujović, piše CdM.

On je u emisiji Iznova na televiziji Nova M poručio da će borba za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu imati svoj epilog.

“Mi imamo jasno definisan vremenski okvir kada moramo početi sa gradnjom-do kraja godine. Tu prostora za izmicanje nema”, jasan je Mujović.

Zatim je istakao.

“Ili ću ja staviti tačku na kolektor, ili kolektor na mene. Borba je neizvjesna, borba traje, na koju je stranu tas vage prevagnuti to ćemo da vidimo. Spreman sam da platim bilo koju cijenu, jer smatram da radim za dobro ove države, istakao je Mujović.

Najavio je da već sjutra planira da pokrene dijalog s mještanima Botuna, gdje je planirana izgradnja postrojenja, kako bi im pojasnio razliku između basena crvenog mulja i modernog sistema za prečišćavanje otpadnih voda.

Dodao je da kolektor nema alternativu – kako zbog zdravlja i života građana, tako i zbog ispunjavanja obaveza prema Evropskoj uniji i zatvaranja Poglavlja 27.

Vjeruje da svi uslovi za dobijanje građevinske dozvole mogu biti ispunjeni u roku od 30 dana.

Mujović je rekao da se Botun ne nalazi “između ekologije i politike“, već između realnosti i poraza, prenosi CdM.