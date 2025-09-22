On je naveo da očekuje odgovor ministarstva u zakonskom roku od 30 dana.

Direktor podgoričkog Vododova Aleksandar Nišavić saopštio je da je predat kompletan zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju kolektora u Botunu Ministarstvu prostornog planiranja i urbanizma sa pratećom dokumentacijom uključujući i elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu, prenosi TV Vijesti.

Nišavić se nada i bržem rješenju s obzirom na raniju podrška ministra i premijera.

Iz ministarstva su potvrdili prijem dokumentacije i najavili postupanje u skladu sa zakonom.

“Naše društvo je tokom dana predalo zahtjev za dobijanje građevinske dozvole za izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnih voda na teritoriji koja je prethodno predviđena. Dakle, u industrijskoj zoni Kombinata aluminijuma u Podgorici na parceli koja se nalazi u vlasništvu Glavnog grada”, rekao je Nišavić TV Vijesti.

Prema njegovim riječima radi se o cjelokupnoj dokumentaciji u kojoj je sadržan elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu.