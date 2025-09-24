Dalje tvrde da će voda koja će se ispuštati u Moraču biti tehnički ispravna jer će prolaziti kroz primarni, sekundarni i tercijarni tretman, čime se osigurava visok nivo prečišćavanja otpadnih voda.

Novo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda neće ugroziti Moraču, već će je zaštititi, tvrdi preduzeće Otpadne vode Podgorica, prenosi CdM.

“Efluent koji će se ispuštati iz novog postrojenja biće prečišćen u skladu sa najstrožim EU standardima i neće narušiti ni protok ni kvalitet vode, čak ni tokom sušnih perioda”, navode Otpadne vode Podgorica na Facebooku.

Dalje tvrde da će voda koja će se ispuštati u Moraču biti tehnički ispravna jer će prolaziti kroz primarni, sekundarni i tercijarni tretman, čime se osigurava visok nivo prečišćavanja otpadnih voda.

“Na ispustnoj komori novog postrojenja projektovana je i instalacija za mjerenje protoka, kao i mjerni sistemi za kontinuirano praćenje svih zakonom propisanih parametara čistoće. Ovo omogućava stalnu kontrolu kvaliteta vode koja se vraća u prirodu, čime se dodatno osigurava zaštita rijeke Morače i životne sredine u cjelini”, objašnjavaju.

Evropska unija je obezbijedila gotovo 33 miliona eura bespovratnih sredstava za novi kanalizacioni sistem i Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) za Podgoricu, pokrivajući preko 40 odsto ukupne investicije, uz dodatnu podršku kroz kredit od KfW banke.

“Novo postrojenje će zamijeniti zastarjelo, koje se trenutno nalazi u najnaseljenijem području Glavnog grada i koje prečišćava otpadne vode za ne više od 55.000 ljudi, što predstavlja svega četvrtinu stanovništva Podgorice. Neprečišćena voda se trenutno ispušta direktno u rijeku Moraču, izazivajući ozbiljnu ekološku štetu koja se proteže do Skadarskog jezera i Jadranskog mora, uz uticaj na poljoprivrednu proizvodnju”, naveli su ranije iz Delegacije.

Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine predat je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za izgradnju glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, piše CdM.