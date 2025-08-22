Sastanku je prisustvovao i načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom MUP-a Crne Gore Milan Paunović.

Izvor: MONDO/Mirela Ljumić

U Rožajama je održan redovni sastanak graničnih policija Crne Gore i Kosova, na nivou šefova graničnih policija, čiji je cilj, kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), bio da se izvrši analiza stanja bezbjednosti zajedničke državne granice, u cilju unapređenja prekogranične saradnje i borbe protiv svih oblika prekograničnog kriminala, prenosi CdM.

Sastanku je prisustvovao i načelnik Odjeljenja za integrisano upravljanje granicom MUP-a Crne Gore Milan Paunović.

“Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Republike Kosovo pridaju poseban značaj održavanju stabilnog stanja granične bezbjednosti, koji je sastavni dio ukupnog bezbjednosnog stanja obje države i uslov unutrašnje bezbjednosti. Zajednički je konstatovano da je stanje bezbjednosti na zajedničkoj državnoj granici stabilno, i da Republika Kosovo i Crna Gora u duhu dobrosusjedskih odnosa daju doprinos stabilnom bezbjednosnom ambijentu”, saopštili su iz MUP-a.

Takođe, dodaje se, u duhu međusobnog povjerenja i zajedničke odgovornosti za bezbjednost državne granice, dogovorene su konkretne aktivnosti za unapređenje stanja granične bezbjednosti, prenosi CdM.

“Naime, povećan je broj prelazaka državne granice na graničnom prelazu Kula u odnosu na uporedni period prošle godine i u tom smislu su dogovorene ubrzane procedure prelaska državne granice a dogovoreno je povećanje broja zajedničkih patrola u cilju sprečavanja svih oblika prekograničnog kriminala”, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je takođe dogovoreno da će kosovska strana inicirati da se uspostavi zajednički granični prelaz na Kuli, na putnom pravcu Peć – Rožaje.

“Postignuta je saglasnost da se oznake obavještenja o približavanju graničnoj liniji, koje su u funkciji međunarodnih turističkih planinarskih staza, registrovanih i obilježenih, postavljaju uz međusobno informisanje graničnih policija”, dodaje se.

Posebna pažnja je, kako se navodi, posvećena događajima koji mogu uznemiriti javnost i u tom smislu predviđena je direktna komunikacija u realnom vremenu na svim nivoima.

“Blagovremeno će se formirati zajednička komisija koja će dogovoriti način prelaska državne granice van graničnog prelaza – prelazno mjesto, saglasno zaključenom sporazumu o pograničnom saobraćaju, kako bi budući turistički kompleks Ski centra Štedim bio dostupniji građanima Kosova”, saopšteno je iz MUP-a, piše CdM.

Sastankom su rukovodili šefovi graničnih policija Crne Gore i Kosova Dejan Bojić i Fehmi Xhata. Sastanak je, zaključuje se, protekao u prijateljskoj atmosferi, u duhu povjerenja i uzajamnog uvažavanja.