Božović kaže da je dogovor da se još ne oglašavaju.

Izvor: MONDO/Ivona Ulićević

Predstavnici Sindikata prosvjete i resornih ministarstava razgovarali su danas tri sata o spornom obračunu zarada kojim su nastavnicima od jula smanjene zarade, prenosi Pobjeda.

Predsjednik Sindikata prosvjete Radomir Božović izašao je iz zgrade Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija, ali on nije želio da daje izjave novinarima.

Božović kaže da je dogovor da se još ne oglašavaju.

Ovo je drugi sastanak sa predstavnicima vlasti sa kojima radnička organizacija pokušava da pronađe kompromis o novom obračunu zarada na način da nikome ne budu smanjene plate. Sindikalci su zatražili da se mimo toga pokrene priča o uvećanju zarada nastavnicima za deset odsto od januara naredne godine.

Sljedeći sastanak sindikalaca i nadležnih je naredne sedmice.

Ukoliko ne dođe do dogovora ranije su iz Sindikata najavili da su mogući protesti, štrajk ili nešto treće.