Zato je, navodi, uputila Spajiću predlog da se dodatak za razredno starješinstvo poveća sa deset na 12 odsto, a dodaci za viša zvanja za po 0,2 odsto.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić-Stojanović uputila je premijeru Milojko Spajiću predlog da se, kroz izmjene Granskog kolektivnog ugovora (GKU) povećaju dodaci za razredno starješinstvo i viša zvanja, pišu Vijesti.

Jakšić-Stojanović je danas na Fejsbuk stranici Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI) saopštila da u potpunosti podržava centralizovani obračun zarada koji sprovodi resor finansija i da od prvog dana njegove primjene ima jasan stav - razgovora i pregovora u vezi sa primjenom zakona nema i ne može biti.

"Vjerujem da će premijer prepoznati naše zajedničke napore da se bavimo reformom obrazovnog sistema na svim nivoima i postavimo temelje bolje i ljepše Crne Gore", saopštila je Jakšić-Stojanović.

Sindikat prosvjete već nekoliko mjeseci negoduje zbog novog načina obračuna zarada, tvrdeći da su umanjenja dovela do toga da su mnogi prosvjetni radnici primili niže julske plate u odnosu na prethodne mjesece u prosjeku za 10 do 50 eura, a u pojedinim slučajevima i više.

Zbog toga su za danas najavili okrugli sto, a za ponedjeljak javni čas u školama kao protest upozorenja.

Plate za dio prosvjetnih radnika od jula se obračunavaju kroz centralizovani obračun zarada, softver koji već koristi 159 potrošačkih jedinica državnog budžeta.

Jakšić-Stojanović je danas kazala da je sigurna da, kao i u svakom sistemu i u prosvjeti postoji određeni broj onih koji ne zaslužuju mjesto u učionici.

"Ali sam još sigurnija u to da postoje sjajni, izuzetni prosvjetni radnici koji služe na čast i profesiji i cijelom društvu. I moja je kako ljudska, tako i profesionalna obaveza da stanem uz njih", poručila je Jakšić-Stojanović.

Naglasila je da će tim MPNI, na čijem je čelu, ostati dosljedan poštovanju zakona.

"Ali ne može i ne smije zaboraviti obećanje koje smo dali, a to je ne samo borba za bolji materijalni položaj prosvjeznih radnika, već i za status u društvu koji većina njih zaslužuje. To smo dužni, ne Sindikatu prosvjete, već prosvjetnim radnicima, sa kojima želimo da gradimo bolji obrazovni sistem za sve generacije koje dolaze", rekla je Jakšić-Stojanović.

Ona je zahvalila svim prosvjetnim radnicima i direktorima vaspitno-obrazovnih ustanova koji prepoznaju svakodnevne napore MPNI da unaprijedi kvalitet obrazovnog sistema na svim nivoima, u svim segmentima, prenose Vijesti.