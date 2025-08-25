Iz Sindikata prosvjete najavili su da će 1. septembra biti održan javni čas i ukazuju da su prinuđeni da upozore donosioce odluka da ih ne potcjenjuju, ni kao profesiju, niti kao građane.

Izvor: Unsplash

“Glavni odbor Sindikata prosvjete Crne Gore vas poziva da 1. septembra u svojim ustanovama održimo javni čas. Opet nam se krši Granski kolektivni ugovor, jednostrano i bez obrazloženja. Prvi put nam umanjuju zarade”, saopštili su iz Sindikata.

Opet su, ističu, natjerani da čuvaju dostojanstvo profesije kojoj pripadaju i prava koja im garantuju zakoni i ugovori, kako prenosi CdM.

“Opet nam je nametnuta obaveza da svojim primjerom podučavamo koliko je važno biti spreman za borbu za pravdu. Opet smo prinuđeni da upozorimo donosioce odluka da nas ne potcjenjuju, ni kao profesiju, niti kao građane”, navodi se u saopštenju Sindikata objavljenom na društvenim mrežama, a koje potpisuje predsjednik Sindikata Radomir Božović.

Kako se navodi, 1. septembra obnavljaju gradivo obrađeno na javnom času ispred Skupštine Crne Gore, 27. decembra 2023. godine.

“Tom lekcijom smo i drugima i sebi, i učenicima i roditeljima, i građanima i političarima ukazali na obavezu države i institucija da poštuju i sprovode zakone i ugovore. Predstavnici institucija ili nijesu pratili taj čas, ili je nekima svjesna namjera da se stave iznad Ustava i zakona. Pozivamo vas da se okupite u svojim ustanovama, da na javnom času čujete činjenice o kršenju naših prava, da razmijenite stavove i sačinite predloge za dalje zajedničke aktivnosti”, dodaju iz Sindikata, kako prenosi CdM.

Navode da im je opet potrebno jedinstvo.

“Neophodna nam je solidarnost. Gaženje naših prava se danas tiče jednih, sjutra drugih, ukupno svih nas! Kao prosvjetni radnici 1. septembra opet držimo lekciju, ali opet i polažemo ispit.

Pokažimo da vrijedimo, budimo zajedno”, zaključuje se.